Emine Erdoğan ve Hamza Yusuf'tan Anlamlı Görüşme

Emine Erdoğan, Hamza Yusuf ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, eski İskoçya Bölgesel Başbakanı Hamza Yusuf ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme, Dünya Müslüman Hayırseverler Kongresi tarafından İstanbul’da düzenlenen Küresel Donörler Forumu öncesinde yapıldı.

Görüşmenin Detayları

Görüşmede, Yusuf'un Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan'a, Türk halkına gösterdikleri cömertlik için duyduğu teşekkürlerini ilettiği kaydedildi. Hamza Yusuf, eşinin ailesinin Türkiye sayesinde hayatta olduğunu belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin, Gazze'deki zulmü fonlayan ve silahla destekleyen ülkeler arasında farklı bir duruş sergileyerek ahlaki liderlik göstermesini takdirle karşıladı.

Türkiye'nin Rolü

Yusuf, dünya üzerindeki çatışmalara dikkat çekerek, Türkiye'nin Doğu ile Batı arasında köprü olma görevini üstlendiğini ve bu konuda İskoçya ile işbirliği artırmanın faydalı olacağına vurgu yaptı. Emine Erdoğan'ın Antalya Diplomasi Forumu’ndaki konuşmasını dinlediğini ve bu konuşmayı da tebrik ettiğini ifade etti.

Emine Erdoğan'ın Paylaşımı

Görüşmenin ardından Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yusuf ile İstanbul'da bir araya geldiklerini belirterek şunları ifade etti:

"Küresel ve bölgesel gelişmeler üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Özellikle çatışma bölgelerinde barışın tesisi, insani değerlerin korunması ve uluslararası işbirliğinin önemi üzerine fikir alışverişinde bulunduk. Filistin halkının yaşadığı insani krize dair ortak hassasiyetimizi dile getirerek çalışma alanlarımızı ele aldık. İnsan onurunun gözetildiği bir dünyanın inşası için ülkeler arası dayanışmanın ve diyaloğun vazgeçilmez olduğu hususunda hemfikiriz."

Emine Erdoğan, paylaşımında Hamza Yusuf ile çekilmiş bir fotoğrafa da yer verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan (sağda), eski İskoçya Bölgesel Başbakanı Hamza Yusuf (solda) ile İstanbul'da bir araya geldi.