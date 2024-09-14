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Emir Sultan Türbesi'nde Yenilenen Sanduka Örtüsü Serildi

Emir Sultan Türbesi'nde yenilenen örtü, Mevlid Kandili'nde yapılan törenle dualarla serildi ve vatandaşlara ikramda bulunuldu.

Yayın Tarihi: 14.09.2024 20:01
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 20:28
Emir Sultan Türbesi'nde Yenilenen Sanduka Örtüsü Serildi

Emir Sultan Türbesi'nde Yenilenen Sanduka Örtüsü

Mevlid Kandili vesilesiyle, Emir Sultan Türbesi'nde yenilenen sanduka örtüsü, dualarla yerine serildi. Bursa Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan bu özel örtü, Vakıflar Bölge Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleştirilen bir törende, İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır tarafından yapılan dualarla sandukanın üzerine kondu.

Tören Detayları

Tören, ikindi namazının ardından gerçekleştirildi ve Emir Sultan'ın ruhuna ithafen toplamda 600 Hatm-i Şerif duası edildi. Sonrasında, yeni örtü açıldı ve katılımcılar duygu dolu anlar yaşadı.

Misafirperverlik ve İkramlar

Törenin ardından, Emir Sultan Hamamı'nda 2 bin kişiye etli pilav ikram edildi. Bu etkinlik, Bursa'nın sosyal dayanışma ruhunu pekiştirdi.

Katılımcılar

Törene, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa Vakıflar Bölge Müdürü Dr. Haluk Yıldız ve birçok vatandaş katıldı.

Emir Sultan'ın Hayatı ve Türbesi

14. yüzyılda Osmanlıların kuruluş döneminde Bursa'da yaşayan Emir Sultan, tefsir, hadis, kelam alimi ve mutasavvıf olarak tanınmaktadır. Peygamber soyundan gelen Emir Sultan, gönülleri fethettiği için "Sultan" unvanını almıştır. Türbe, Emir Sultan'ın eşi Hundi Hatun tarafından 15. yüzyılda yaptırılmıştır. 1804 ve 1845 yıllarında Sultan III. Selim ve Sultan Abdülmecid tarafından onarımlar yapılmış, 1868'de ise Sultan Abdülaziz tekrar onarım yaptırmıştır.

Sekizgen planlı yapının üstü kubbeyle örtülüdür ve iç kısmı Türk Barok stilinde kalem işleriyle süslenmiştir. Türbede, Emir Sultan Hazretleri, eşi Hundi Hatun, oğulları Emir Ali ve iki kızlarına ait sandukalar bulunmaktadır.

Emir Sultan Türbesi'nin yenilenen sanduka örtüsü, Mevlid Kandili'nde dualarla yerine serildi.

Emir Sultan Türbesi'nin yenilenen sanduka örtüsü, Mevlid Kandili'nde dualarla yerine serildi.

Emir Sultan Türbesi'nin yenilenen sanduka örtüsü, Mevlid Kandili'nde dualarla yerine serildi.

Emir Sultan Türbesi'nin yenilenen sanduka örtüsü, Mevlid Kandili'nde dualarla yerine serildi.

Emir Sultan Türbesi'nin yenilenen sanduka örtüsü, Mevlid Kandili'nde dualarla yerine serildi.

Emir Sultan Türbesi'nin yenilenen sanduka örtüsü, Mevlid Kandili'nde dualarla yerine serildi.

Emir Sultan Türbesi'nin yenilenen sanduka örtüsü, Mevlid Kandili'nde dualarla yerine serildi.

Emir Sultan Türbesi'nin yenilenen sanduka örtüsü, Mevlid Kandili'nde dualarla yerine serildi.

Emir Sultan Türbesi'nin yenilenen sanduka örtüsü, Mevlid Kandili'nde dualarla yerine serildi.

Emir Sultan Türbesi'nin yenilenen sanduka örtüsü, Mevlid Kandili'nde dualarla yerine serildi.

Emir Sultan Türbesi'nin yenilenen sanduka örtüsü, Mevlid Kandili'nde dualarla yerine serildi.

Emir Sultan Türbesi'nin yenilenen sanduka örtüsü, Mevlid Kandili'nde dualarla yerine serildi.

Emir Sultan Türbesi'nin yenilenen sanduka örtüsü, Mevlid Kandili'nde dualarla yerine serildi.

Emir Sultan Türbesi'nin yenilenen sanduka örtüsü, Mevlid Kandili'nde dualarla yerine serildi.

Emir Sultan Türbesi'nin yenilenen sanduka örtüsü, Mevlid Kandili'nde dualarla yerine serildi.

Emir Sultan Türbesi'nin yenilenen sanduka örtüsü, Mevlid Kandili'nde dualarla yerine serildi.

Emir Sultan Türbesi'nin yenilenen sanduka örtüsü, Mevlid Kandili'nde dualarla yerine serildi.

Emir Sultan Türbesi'nin yenilenen sanduka örtüsü, Mevlid Kandili'nde dualarla yerine serildi.

Emir Sultan Türbesi'nin yenilenen sanduka örtüsü, Mevlid Kandili'nde dualarla yerine serildi.

Emir Sultan Türbesi'nin yenilenen sanduka örtüsü, Mevlid Kandili'nde dualarla yerine serildi.

Emir Sultan Türbesi'nin yenilenen sanduka örtüsü, Mevlid Kandili'nde dualarla yerine serildi.

Emir Sultan Türbesi'nin yenilenen sanduka örtüsü, Mevlid Kandili'nde dualarla yerine serildi.

Emir Sultan Türbesi'nin yenilenen sanduka örtüsü, Mevlid Kandili'nde dualarla yerine serildi.

Emir Sultan Türbesi'nin yenilenen sanduka örtüsü, Mevlid Kandili'nde dualarla yerine serildi.

Emir Sultan Türbesi'nin yenilenen sanduka örtüsü, Mevlid Kandili'nde dualarla yerine serildi.

Emir Sultan Türbesi'nin yenilenen sanduka örtüsü, Mevlid Kandili'nde dualarla yerine serildi.

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