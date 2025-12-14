DOLAR
Emirgan'da Yangın Alarmı: Gökyüzünü Duman Kapladı

Emirgan'da çıkan yangında bölgede yoğun duman etkili oldu; ekipler müdahale ederken yetkililer gelişmeleri takip ediyor.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 13:37
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 13:37
Emirgan'da Yangın Alarmı: Gökyüzünü Duman Kapladı

Emirgan'da Yangın Alarmı: Gökyüzünü Duman Kapladı

Emirgan semtinde çıkan yangın, gökyüzünü yoğun bir duman tabakasıyla kapladı. Olay, çevrede yaşayanlar ve bölgeden geçenler tarafından gözlemlendi; görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Olay Yerinden İlk Bilgiler

Yangının çıkış nedeni ve hasarın boyutu hakkında yetkililer tarafından yapılan resmi açıklama bekleniyor. Bölgedeki hava kalitesi üzerinde etkili olan yoğun duman, çevredeki görünürlüğü düşürdü ve dikkat çekti.

Müdahale ve Gelişmeler

Olay yerine intikal eden müdahale ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Yetkililer, duruma ilişkin güncellemeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. Bölgedeki gelişmeler takip ediliyor ve vatandaşların yetkililerin uyarılarına dikkat etmesi önem taşıyor.

Emirgan çevresindeki vatandaşlar ve sürücülerin, yetkililerin yönlendirmelerine uyması ve güncel açıklamaları takip etmesi öneriliyor.

Emirgan'da yangın: Gökyüzünü duman kapladı

Emirgan'da yangın: Gökyüzünü duman kapladı

