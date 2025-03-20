Emlak Konut'un Kazançlı Yatırım Kampanyası Başvuru Süresi Uzatıldı

Emlak Konut'un popüler kampanyasının başvuru süresi 23 Mart'tan 27 Nisan 2025'e uzatıldı. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 11:36
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 11:59
Emlak Konut'un Kazançlı Yatırım Kampanyası Başvuru Süresi Uzatıldı

Emlak Konut GYO, büyük ilgi gören "Kazançlı Yatırım Kampanyası" başvuru süresinin uzatıldığını duyurdu. Kampanyanın son başvuru tarihi, 23 Mart'tan 27 Nisan 2025'e kadar uzatıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından duyurulan ve Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz tarafından 19 Şubat'ta açıklanan kampanya, özellikle İstanbul, İzmir, Antalya ve Balıkesir'deki projeleri kapsıyor. Kampanya süresince, 4 bin 500 konuttan 2 binden fazlasının ön satışı gerçekleştirildi.

Kampanya hakkında bilgi almak isteyen 250 binden fazla kişi web sitesi üzerinden form doldururken, müşteri hizmetlerine 96 binin üzerinde çağrı yapıldı. Ayrıca, satış ofislerine yapılan ziyaret sayısı 22 bini geçti.

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz, alınan yoğun talepler doğrultusunda kampanya süresini uzatma kararı aldıklarını açıkladı. Yılmaz, "Başlangıcından itibaren büyük ilgi gören kampanyamıza şu ana kadar 250 binden fazla vatandaşımız web sitemiz üzerinden talep formu doldurdu. Müşteri hizmetleri ekiplerimiz bu taleplere geri dönüş yapmaya devam ediyor. Ayrıca, ön satış başvurusu yapmış olan 2 binden fazla vatandaşımızın satış işlemlerini de tamamlamaktayız," dedi.

Vatandaşlar, "Kazançlı Yatırım Kampanyası" ile ilgili detaylı bilgilere Emlak Konut'un www.emlakkonut.com.tr web sitesi ve 444 36 55 numaralı çağrı merkezi üzerinden ulaşabiliyor.

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz, açıklamalarda bulundu.

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz, açıklamalarda bulundu.

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz, açıklamalarda bulundu.

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz, açıklamalarda bulundu.

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