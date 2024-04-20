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Emniyet Müdürlüğü: İstanbul’da yarın bazı yollar trafiğe kapalı olacak

Şişli’de gerçekleştirilecek olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları nedeniyle, İstanbul’da yarın (21 Nisan), bazı yollar trafiğe kapalı olacak.

Yayın Tarihi: 20.04.2024 10:20
Güncelleme Tarihi: 20.04.2024 10:20
Emniyet Müdürlüğü: İstanbul’da yarın bazı yollar trafiğe kapalı olacak

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, yarın (21 Nisan) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yapılacak olan kutlamalar nedeniyle, İstanbul’da bazı yolları trafiğe kapatacak. Kapanacak yollar için ise alternatif güzergahlar Müdürlük tarafından açıklandı.

Açıklamaya göre, 21 Nisan Pazar günü 11.00-17.00 saatleri arasında, Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Kazım Orbay Caddesi, Mecidiyeköy Mahallesi Çağlar Sokak'ta Harzemşah Sokak'a kadar yollar kapalı olacak.

19 Mayıs Mahallesi'nde yer almakta olan Veteriner Hilmi Sokak ise Doktor Şevket Bey Sokak'tan itibaren kapatılacak. Yolun Hamidiye Sokak'a kadar kapalı olacağı belirtildi.

Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'nde bulunmakta olan Aydın 1 Sokak ise Mithatpaşa'dan itibaren Örnek Sokak'a kadar kapalı olacak.

Yayla Mahallesi'nde olan Sebahattin Delice Sokak ise Talimhane Sokak'tan Eczacı Sokak'a kadar 21 Nisan'da kapatılacak.

Kapalı sokaklara 11.00 ila 17.00 saatleri arasında araçla giriş yapılamayacak.

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