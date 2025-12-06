Emrah Kuran’ın Çocukları Galatasaray’ın Onur Konuğu Oldu

Gürcistan’da şehit düşen Astsubay Emrah Kuran’ın çocukları, Galatasaray-Samsunspor maçında kulübün onur konuğu oldu; aile için özel program düzenlendi.

Yayın Tarihi: 06.12.2025 00:09
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 00:09
Seremoni ve kulüp desteğiyle duygusal anlar

Gürcistan’da düşen askeri kargo uçağında şehit olan Milaslı Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran’ın çocukları, bugün oynanan Galatasaray-Samsunspor maçında Galatasaray’ın onur konuğu olarak stadyuma getirildi.

Geçtiğimiz Kasım ayında Azerbaycan’dan Türkiye’ye gelmek için havalanan askeri kargo uçağının Gürcistan sınırında düşmesi sonucu şehit olan Kuran’ın oğulları Aras (10) ve Bartu (5), maç öncesi düzenlenen seremoniye futbolcularla birlikte çıkarak unutulmaz anlar yaşadı.

Şehit ailesinin maça gitme isteği Galatasaray Kulübü’ne iletildikten sonra yapılan davet üzerine, şehidin eşi ile 7 aylık, 5 ve 10 yaşındaki çocukları öğle saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı’na ulaştı. Galatasaray Kulübü, aileyi İstanbul’da ağırlayarak maç günü boyunca çocukların keyifli vakit geçirmesi için özel bir program hazırladı.

Karşılaşma saatinde iki minik kardeş, Galatasaray ve Samsunspor futbolcularıyla birlikte seremoni alanına çıkarak taraftarların alkışları arasında anlamlı bir gün yaşadı.

Şehit ailesinin İstanbul’a ulaşım giderleri, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke tarafından karşılanarak ailenin güvenli şekilde İstanbul’a ulaşması sağlandı. Kaymakam Böke, organizasyonun çocuklara moral olması amacıyla desteklendiğini belirtti.

Şehit Emrah Kuran’ın eşi, kendilerini davet eden ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

