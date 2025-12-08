Emre Albayrak Çekmeköy’de şehit oldu — İçişleri Bakanı Yerlikaya açıkladı

Bakan Yerlikaya’dan acı haber

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli kahraman polis memuru Emre Albayrak ile ilgili açıklama yaptı.

Yerlikaya, Albayrak’ın Çekmeköy’de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu sırasında açılan ateş sonucu yaralandığını, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu bildirdi.

Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Milletimizin başı sağ olsun. Üzüntümüz çok büyük. İstanbul Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli kahraman evladımız Emre Albayrak, Çekmeköy’de uyuşturucu operasyonu sırasında açılan ateş sonucu yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah’tan rahmet; ailesine, kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum Şehidimizin makamı ali olsun.”

Yerlikaya, şehide Allah’tan rahmet dileyerek aileye, Emniyet Teşkilatı’na ve millete başsağlığı dileğinde bulundu.

