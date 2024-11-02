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Emre Bayır’ın Organları 3 Hastaya Hayat Verecek

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde beyin ölümü gerçekleşen Emre Bayır’ın organları, 3 hastaya umut olacak.

Yayın Tarihi: 02.11.2024 16:17
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 16:26
Emre Bayır’ın Organları 3 Hastaya Hayat Verecek

Organ Bağışı Yeniden Umut Oluyor

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, 23 yaşındaki Emre Bayır, geçirdiği trafik kazasının ardından tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşti. Bayır'ın ailesi, genç yaşta hayatını kaybeden evladının organlarını bağışlayarak 3 hastaya umut olma kararı aldı.

Trafik Kazası ve Beyin Ölümü

24 Ekim'de, Kahramanmaraş’ın Kuzuculu Mahallesi'nde motosikletinin devrilmesiyle ağır yaralanan Emre Bayır, Dörtyol Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak beyin ölümü gerçekleşti.

Organ Bağışı Süreci

Hastanenin organ nakli birimi, Bayır’ın ailesi ile görüşerek organ bağışı talebinde bulundu. Ailenin bu isteğe onay vermesi sonrası, Bayır’ın iki böbreği ve karaciğeri başarılı bir operasyonla alındı.

Organların Nakli

Alınan organların, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Malatya'da tedavi altında olan 3 hastaya nakledilmesi planlandı. Bu durum, hem ailenin hem de genç yaşta hayata veda eden Emre Bayır’ın anısını yaşatacak bir anlam kazandı.

Cenaze Töreni

İşlemlerin ardından, Emre Bayır'ın cenazesi ailesi tarafından hastaneden alındı ve Öğrencik Mezarlığı'nda düzenlenen bir törenle toprağa verildi.

Emre Bayır'ın hikayesi, organ bağışının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, geçirdiği trafik kazasının ardından tedavi gördüğü hastanede beyin...

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, geçirdiği trafik kazasının ardından tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 23 yaşındaki Emre Bayır'ın ailesi tarafından bağışlanan organları 3 kişiye nakledilecek. Ailesinin onay vermesinin ardından beyin ölümü gerçekleşen Bayır'ın iki böbreği ve karaciğeri operasyonla alındı. İşlemlerin ardından ailesi tarafından hastaneden alınan Emre Bayır'ın cenazesi, Öğrencik Mezarlığı'nda düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, geçirdiği trafik kazasının ardından tedavi gördüğü hastanede beyin...

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, geçirdiği trafik kazasının ardından tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 23 yaşındaki Emre Bayır'ın ailesi tarafından bağışlanan organları 3 kişiye nakledilecek. Ailesinin onay vermesinin ardından beyin ölümü gerçekleşen Bayır'ın iki böbreği ve karaciğeri operasyonla alındı. İşlemlerin ardından ailesi tarafından hastaneden alınan Emre Bayır'ın cenazesi, Öğrencik Mezarlığı'nda düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

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