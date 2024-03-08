Emre Belözoğlu, Arda Turan ve Muslera Gizli Fon Davasında Ne Dedi?

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanıklar Seçil Erzan ve Ali Yörük ile taraf avukatları hazır bulundu. MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan ve Galatasaray'ın Uruguaylı milli kalecisi Fernando Muslera da davaya müşteki olarak katıldı.

Duruşmada dosyaya gelen evraklar okunduktan sonra Denizbank'ın katılma talebi reddedildi. Ardından müştekilerin beyanına geçildi.

Fernando Muslera, sanık Seçil Erzan'ı 2011'de banka çalışanı olarak tanıdığını ve yatırım teklifi aldığını belirtti. Erzan'ın sunduğu yüksek kar vaadiyle 700 bin dolar yatırım yaptığını ifade etti. Ancak parayı geri alamadığını, sürecin deprem bahanesiyle oyalanarak geçtiğini söyledi.

Emre Belözoğlu, kuzeni Volkan Bahçekapılı'nın kendisine Denizbank'ın bir fonundan bahsetmesiyle sürecin başladığını anlattı. 4 milyon 290 bin dolar yatırım yaptığını ve Seçil Erzan'ın kendisine yüksek kar vaadinde bulunarak 10 milyon dolar istediğini belirtti.

Arda Turan, Seçil Erzan'ı bankanın güçlü ve güvenilir bir figürü olarak tanıdığını ifade etti. Erzan'ın kendisine yatırım teklif etmesiyle 13 milyon 900 bin dolara yakın para yatırdığını söyledi. Paralarını geri alamadığını ve sürecin annesinin hastalığı ve depremler bahanesiyle oyalanarak geçtiğini dile getirdi.

Duruşma devam ediyor.