Emre Çalışkan’dan Ara Tatil Tavsiyeleri: Öğrenci ve Öğretmenlere Mesaj

Emre Çalışkan’dan ara tatil mesajı

Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, 2025-2026 eğitim-öğretim yılının ilk ara tatilinin başlaması nedeniyle bir açıklama yayımladı. Çalışkan, ara tatillerin dinlenme ve öğrenilenleri pekiştirme açısından önemine dikkat çekti.

"2025-2026 eğitim-öğretim yılının ilk ara tatiline başlarken tüm öğrencilerimize, öğretmen ve eğitimcilerimize öncelikle; kalplerde sevginin, akıllarda bilginin ve günlük akışta konu tekrarlarıyla okunan kitap sayfalarının çokça olduğu güzel bir hafta diliyorum. Yoğun bir sürecin ardından bir haftalık ara tatiliniz bugün başlıyor. Ara tatiller; dinlenmek, öğrendiklerinizi pekiştirmek ve okulunuzu özlemek için güzel bir fırsat. Bir haftalık molanızı ailenizle ve sevdiklerinizle en iyi şekilde geçirmenizi diliyor, aynı zamanda eksiklerinizi de tamamlayarak verimli bir haftayı tamamlamanızı temenni ediyorum. Sizler dinlenirken, bizler de büyük bir heyecanla sizleri bekliyor olacağız"

Çalışkan, öğrencilere ara tatili bir dinlenme ve motivasyon fırsatı olarak değerlendirmelerini, aynı zamanda eksik kalan konuları gözden geçirerek verimli bir hafta geçirmelerini tavsiye etti.

Öğretmenlere mesaj

Mesajında meslektaşlarına da seslenen Çalışkan, öğretmenlerin ara tatili mesleki gelişim için değerlendirebileceklerini belirtti:

"Yoğun bir çalışma döneminin ardından ilk ara tatiliniz başlıyor. Bu bir haftalık ara biz eğitimciler için Bakanlığımızın himayesinde düzenlenecek seminer çalışmalarıyla eğitim sürecimizi değerlendirerek kendimizi görmek için güzel bir fırsat. Eğitimcilerimiz için çok değerli olan bu ara tatilin çevrim içi mesleki çalışmalarla verimli geçmesini temenni ediyor, hepinize saygılar sunuyorum"

Çalışkan, öğretmenlerin çevrim içi seminer ve mesleki çalışmalarla bu süreyi verimli kılmalarını dilediğini ifade etti.

