Emre Erdemoğlu’nun 'West of Eden' Koleksiyonu Moskova Moda Haftası'nda Beğeni Topladı

Emre Erdemoğlu’nun 'West of Eden' Koleksiyonu Moskova Moda Haftası’nda Öne Çıktı

Rusya’da uluslararası ve yerli tasarımların sergilendiği Moskova Moda Haftası kapsamında, Türk moda tasarımcısı Emre Erdemoğlunun 2027 Sonbahar/Kış koleksiyonu düzenlenen defilede beğeni topladı.

Defile ve sahne

Başkent Moskova’daki Zaryadye Sanat Alanı’nda gerçekleştirilen etkinlikte Erdemoğlu’nun yeni tasarımları podyuma çıktı. Defilede tasarımcılar, stilistler ve moda severler koleksiyonu yakından takip etti.

Koleksiyonun özellikleri

"West of Eden" adlı 2027 Sonbahar/Kış koleksiyonunun derin mavi, gece laciverti, kararmış toprak ve koyu bordo tonlarından oluştuğu; denim, saten ve ipek gibi zıt dokuların bir araya getirildiği gözlendi.

Tasarımcının değerlendirmesi

Erdemoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Moskova Moda Haftasının çalışmalarının hayat bulduğu özel bir sahne olduğunu belirtti. İlk katıldığında izleyiciden aldığı enerjinin ve kurduğu bağın kendisini derinden etkilediğini söyleyen Erdemoğlu, “Bu kez içimde daha fazla anlatacak şey vardı ve burası o hikayeyi paylaşmak için en doğru yerdi.” ifadelerini kullandı.

Rus pazarına bakış

Erdemoğlu, Rus pazarının estetik ve duygu arasında güçlü bir bağ kurabilen, hikayelere açık ve tasarıma tutkuyla yaklaşan bir izleyiciye sahip olduğunu vurguladı: “Rus pazarı, estetik ve duygu arasında güçlü bir bağ kurabilen, hikayelere açık ve tasarıma gerçekten tutkuyla yaklaşan bir izleyiciye sahip. Buradaki moda anlayışı yalnızca trendlere değil, tasarımcının dünyasına da kulak veriyor. Bu özgünlük ve açıklık beni cezbediyor.”

Moskova ile kurulan bağ

Moskova Moda Haftası’na üçüncü kez katıldığını aktaran Erdemoğlu, her gelişinde podyuma farklı bir hikayeyle çıktığını ve Moskova sahnesinin yaratıcı yolculuğunda güçlü bir durak haline dönüştüğünü söyledi. Bu sezon sahnede yer alan koleksiyonunun uzun zamandır şekillenen ancak bu yıl olgunlaşan bir ruh halinin dışa vurumu olduğunu belirtti.

Koleksiyonun ilhamı: Cowgirl kültürü

Erdemoğlu, koleksiyondaki temasını açıklarken kadın kovboyların Amerikan Batı tarihindeki önemine dikkat çekti: “Cowgirller (kadın kovboy), toplumun kadına biçtiği rollerin dışına çıkarak, erkeklerin egemen olduğu bir kültürde kendi yollarını çizdiler. Bu kültür, kadınların doğayla, zorlukla ve kendi gücüyle kurduğu ilişkiyi kutlar. Erkeklerin gölgesinde değil, kendi alanlarında birer efsane olmuşlardır.”

Geri dönüşler ve fırsatlar

Defileye gösterilen ilginin güçlü ve içten olduğunu belirten Erdemoğlu, izleyicinin koleksiyonla kurduğu bağ ve gelen geri dönüşlerin etkileyici olduğunu ifade etti. Ayrıca, Rus moda sektöründeki dönüşümün ve estetik duyarlılığın Türk modasının kültürel zenginliğini ve zanaatkarlığını karşılık bulmasını sağladığını sözlerine ekledi.

Türk modasının uluslararası yankısı

Erdemoğlu, Türk modasının zanaatkarlık ve tasarım birikiminin uluslararası pazarda rekabetçi kıldığını vurguladı: “Rusya gibi estetik duyarlılığı yüksek bir pazarda, Türk modasının duygusal derinliği, detaylara verdiği önem ve kültürel zenginliği çok kolay karşılık buluyor. Burada uzun vadeli iş birlikleri, showroom bağlantıları ve kreatif projeler açısından ciddi fırsatlar var.”