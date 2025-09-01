DOLAR
41,11 0,17%
EURO
48,18 -0,02%
ALTIN
4.586,66 -0,53%
BITCOIN
4.488.560,01 -0,07%

Endonezya'da 8 Kişi Taşıyan Helikopterle İletişim Kalkıştan 8 Dakika Sonra Koptu

Güney Kalimantan'dan Palangkaraya'ya giden, mürettebat dahil 8 kişiyi taşıyan helikopterle kalkıştan 8 dakika sonra iletişim kesildi; bölgeye arama-kurtarma ekipleri sevk edildi.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 15:18
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 15:18
Endonezya'da 8 Kişi Taşıyan Helikopterle İletişim Kalkıştan 8 Dakika Sonra Koptu

Endonezya'da 8 Kişi Taşıyan Helikopterle İletişim Kalkıştan 8 Dakika Sonra Koptu

Kotabaru'dan kalkan helikopterle temas, kalkışın hemen ardından kesildi

Endonezya'nın Güney Kalimantan eyaletindeki Kotabaru bölgesinden havalanan ve mürettebat dahil 8 kişiyi taşıyan helikopter, planlandığı üzere Orta Kalimantan eyaletinin Palangkaraya kentine gitmek üzere yola çıktı.

Yetkililer, helikopterle iletişimin kalkıştan 8 dakika sonra hava kontrol merkeziyle aniden kesildiğini bildirdi. İlk belirlemelere göre temas, Güney Kalimantan'daki bir ormanlık alan üzerinden geçtiği sırada kaybedildi.

Bölgede arama-kurtarma çalışmalarına hemen başlandığını belirten yetkililer, hava ve kara arama-kurtarma ekiplerinin sevk edildiğini açıkladı. Olayla ilgili gelişmeler yetkililer tarafından takip ediliyor.

İLGİLİ HABERLER

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025
2
Muş Bulanık'ta iş yerine silahlı saldırı: 2 kişi öldü
3
AB, Ukrayna'yı güvenlik garantileriyle müzakere masasına oturtmayı hedefliyor
4
Eflani yangını Kastamonu Araç'a ulaştı — Güzelce köyü tahliye edildi
5
Antalya Manavgat'ta Alacak Verecek Kavgası: 1 Kişi Öldü
6
Erdoğan-Pezeşkiyan Görüşmesi: Türkiye-İran İlişkileri ve Bölgesel Gelişmeler
7
Filistin ve Suudi Arabistan, ABD'nin BM Heyeti Vizelerini İptalini Görüştü

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye