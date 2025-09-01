Endonezya'da 8 Kişi Taşıyan Helikopterle İletişim Kalkıştan 8 Dakika Sonra Koptu

Kotabaru'dan kalkan helikopterle temas, kalkışın hemen ardından kesildi

Endonezya'nın Güney Kalimantan eyaletindeki Kotabaru bölgesinden havalanan ve mürettebat dahil 8 kişiyi taşıyan helikopter, planlandığı üzere Orta Kalimantan eyaletinin Palangkaraya kentine gitmek üzere yola çıktı.

Yetkililer, helikopterle iletişimin kalkıştan 8 dakika sonra hava kontrol merkeziyle aniden kesildiğini bildirdi. İlk belirlemelere göre temas, Güney Kalimantan'daki bir ormanlık alan üzerinden geçtiği sırada kaybedildi.

Bölgede arama-kurtarma çalışmalarına hemen başlandığını belirten yetkililer, hava ve kara arama-kurtarma ekiplerinin sevk edildiğini açıkladı. Olayla ilgili gelişmeler yetkililer tarafından takip ediliyor.