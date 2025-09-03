Endonezya'da Kadınların Pembe Protestosu: Milletvekili Ödenekleri ve Polis Şiddeti

Endonezya'da kadınlar parlamentoya süpürgelerle yürüdü

Cakarta'da yüzlerce kadın, milletvekillerine sağlanan ödenekleri ve eylemlere yönelik polis şiddetini protesto etmek için bir araya geldi. Göstericiler pembe kıyafetler giydi ve ellerinde süpürgeler taşıyarak parlamentoya yürüdü.

Gösterinin sembolleri ve talepleri

Katılımcılar, ellerindeki süpürgelerin devletin, militarizmin ve polis baskısının 'kirini süpürme' arzusunu temsil ettiğini belirtti. Protesto için seçilen pembe rengin 'cesareti' simgelediğini ifade eden göstericilerden bazıları ise, önceki eylemlerde hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü Affan Kurniawan'ın iş üniformasının rengi olan yeşili tercih etti.

Göstericiler, 'Polisi reforme edin' yazılı pankartlarla sahadaydı ve protestonun 'her vatandaşın doğuştan sahip olduğu demokratik bir hak' olduğunu vurguladı.

Protestoların arka planı ve can kayıpları

Ülkede milletvekilleri maaşları ve yüksek ödeneklere tepki olarak 28 Ağustos'ta başlayan protestolar devam ediyor. Endonezya Hukuki Yardım Vakfı verilerine göre, ağustos sonunda başlayan gösterilerde en az 10 kişi hayatını kaybetti.

28 Ağustos'ta Ulusal Parlamento yakınında yaşanan müdahale sırasında olay yerine yakın bir noktadan geçtiği tahmin edilen bir motosiklet, polis aracının altında kalmış; motosiklet sürücüsü 21 yaşındaki Affan Kurniawan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Affan'ın ölümü, ülke genelindeki gösterilerin sertleşmesine neden oldu.

Tepkiler ve soruşturmalar

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi ve Uluslararası Af Örgütü, polis müdahalesinde yaşanan ihlaller için 'hızlı ve şeffaf soruşturma' çağrısında bulundu. Olayın ardından açılan soruşturma kapsamında 7 polis memuru gözaltına alındı.

Cumhurbaşkanının açıklamaları ve meclis kararları

Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, olay yerinde görevli polis memurlarının 'aşırı eylemlerini' kınadığını belirtti ve kurallara aykırı davranış tespit edilirse 'yasalara uygun olarak en katı yaptırımı uygulayacağız' dedi. Subianto, protestoları yakından takip etmek için 3 Eylül'de planlanan Çin ziyaretini iptal etmiş; daha sonra bazı meclis politikalarının, aralarında milletvekillerinin ödenekleri ve yurt dışı seyahatlerinin geçici durdurulmasının da bulunduğu, iptal edildiğini duyurmuş ancak ardından Çin'e gitmiştir.

Gösterilerin yayılması ve yerel etkiler

Protestolar, başkent Cakarta'nın yanı sıra Yogyakarta, Bandung, Semarang, Surabaya ve Medan gibi büyük şehirlere de yayıldı. Yerel basında göstericilerin bazı milletvekillerinin evlerine yönelik saldırılar gerçekleştirdiğine dair haberler yer aldı.

Gösteri ve müdahalelere ilişkin gelişmeler, hem ulusal hem uluslararası kuruluşların dikkatini çekmeye devam ediyor; sosyal gerilim ve adalet talepleri gündemdeki yerini koruyor.