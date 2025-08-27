DOLAR
41,04 0%
EURO
47,63 0,49%
ALTIN
4.462,06 0,25%
BITCOIN
4.566.726,42 0,06%

Endonezya'da Kızamık Salgını: Doğu Cava Sumenep'te 17 Kişi Hayatını Kaybetti

Endonezya'nın Doğu Cava eyaletindeki Sumenep'te kızamık salgınında çoğunluğu çocuk 17 kişi hayatını kaybetti; geniş çaplı aşı kampanyası başlatıldı.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 15:54
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 15:54
Endonezya'da Kızamık Salgını: Doğu Cava Sumenep'te 17 Kişi Hayatını Kaybetti

Endonezya'da Kızamık Salgını: Doğu Cava Sumenep'te 17 Kişi Hayatını Kaybetti

Endonezya'nın Doğu Cava eyaletinde ortaya çıkan kızamık salgınında, Jakarta Globe gazetesinin haberine göre çoğunluğu çocuk olmak üzere 17 kişi yaşamını yitirdi.

Salgında artış ve nedenleri

Yetkililer, ülkedeki kızamık vakalarının arttığını bildirirken, salgının merkezinin Sumenep bölgesi olduğu aktarıldı. Sağlık Bakanı Budi Gunadi Sadikin, vakalardaki artışın Kovid-19 salgını sırasında aksayan aşılama programlarından kaynaklandığını belirterek, "Kızamık, aşılama yoluyla önlenebilir, bu nedenle aşılama stratejimizi daha etkili hale getirmek üzere yenileyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Aşı kampanyası ve hedefler

Salgını kontrol altına almak amacıyla Sumenep bölgesinde geniş çaplı bir aşı kampanyası başlatıldı. Kampanya Sağlık Bakanlığı ile çevredeki üniversitelerin desteğinde yürütülüyor.

Kampanya kapsamında 9 bin 825 doz kızamık aşısı ile eyalet yönetimi tarafından sağlanan A vitamini takviyeleri dağıtıldı. 14 Eylül'e kadar devam edecek kampanya ile Sumenep bölgesindeki çocukların %95'inin aşılanması hedefleniyor.

İLGİLİ HABERLER

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı
2
Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt
3
Ukrayna ve Finlandiya liderleri güvenlik garantilerini görüştü
4
Gaziantep'te Cep Telefonu Satıcılarına Kaçakçılık Operasyonu
5
Erzincan'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı — Şüpheli Özel Harekatla Yakalandı
6
Yamaç Paraşütü Dünya Kupası'nda hayatını kaybeden Cengiz Kalyoncu Gaziantep'te defnedildi
7
Fatih'te silahla yaralama: Zanlı T.T. yakalandı

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı

Bakanlık: 'DM9600' Reflektif Şeritler Acil Toplatılıyor

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi