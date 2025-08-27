Endonezya'da Kızamık Salgını: Doğu Cava Sumenep'te 17 Kişi Hayatını Kaybetti

Endonezya'nın Doğu Cava eyaletinde ortaya çıkan kızamık salgınında, Jakarta Globe gazetesinin haberine göre çoğunluğu çocuk olmak üzere 17 kişi yaşamını yitirdi.

Salgında artış ve nedenleri

Yetkililer, ülkedeki kızamık vakalarının arttığını bildirirken, salgının merkezinin Sumenep bölgesi olduğu aktarıldı. Sağlık Bakanı Budi Gunadi Sadikin, vakalardaki artışın Kovid-19 salgını sırasında aksayan aşılama programlarından kaynaklandığını belirterek, "Kızamık, aşılama yoluyla önlenebilir, bu nedenle aşılama stratejimizi daha etkili hale getirmek üzere yenileyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Aşı kampanyası ve hedefler

Salgını kontrol altına almak amacıyla Sumenep bölgesinde geniş çaplı bir aşı kampanyası başlatıldı. Kampanya Sağlık Bakanlığı ile çevredeki üniversitelerin desteğinde yürütülüyor.

Kampanya kapsamında 9 bin 825 doz kızamık aşısı ile eyalet yönetimi tarafından sağlanan A vitamini takviyeleri dağıtıldı. 14 Eylül'e kadar devam edecek kampanya ile Sumenep bölgesindeki çocukların %95'inin aşılanması hedefleniyor.