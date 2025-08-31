Endonezya'da Milletvekili Ödenekleri İptal Edildi: Prabowo Subianto Açıkladı

Endonezya'da Milletvekili Ödenekleri İptal Edildi

Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, milletvekillerine verilen ayrıcalıkların yol açtığı protestoların ardından, söz konusu ödeneklerin kaldırılacağını açıkladı. Açıklama Antara News'ün aktardığına göre, başkent Cakarta'daki Merdeka Sarayı'nda yapıldı.

Subianto, meclisle ilgili bazı politikaların değiştirileceğini belirterek, milletvekillerinin ödenekleri ile yurt dışı seyahatlerinin geçici durdurulması dahil kararların alındığını ifade etti. Meclisin kamu ile 'doğrudan diyaloğu yakında başlatacağını' söyleyen Cumhurbaşkanı, bu diyaloğa toplum ve öğrenciler gibi grupların temsilcilerinin davet edilmesini isteyeceğini belirtti.

Subianto ayrıca, kamuoyunun dikkatine sunulan diğer tekliflerin de değerlendirileceğini ve bu konuda 8 partiden liderlerin hemfikir olduğunu kaydetti.

Protestolar ve soruşturma

Gösteriler, 28 Ağustos'ta Cakarta'da Ulusal Parlamento binası yakınında milletvekilleri maaşlarına ve yüksek ödeneklere karşı düzenlenen gösteriyle başladı. O sırada gösteri noktasına yakın bir noktadan geçtiği tahmin edilen bir motosiklet, polis aracı tarafından ezildi; motosiklet sürücüsü 21 yaşındaki Affan Kurniawan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Affan'ın ölümü sonrası protestolar şiddetlendi.

Cumhurbaşkanı Subianto, olay yerinde görevli polis memurlarının 'aşırı eylemlerini' kınadığını belirterek, 'Yürürlükteki kurallara aykırı ve uygunsuz davranıldığı tespit edilirse, yasalara uygun olarak en katı yaptırımı uygulayacağız.' ifadelerini kullandı. Olayın ardından açılan soruşturma kapsamında 7 polis memuru gözaltına alındı.

Gösteriler Cakarta ile sınırlı kalmayıp Yogyakarta, Bandung, Semarang, Surabaya ve Medan gibi şehirlere de yayıldı.