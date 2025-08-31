DOLAR
41,1 0%
EURO
47,98 0%
ALTIN
4.562,42 0%
BITCOIN
4.481.300,61 -0,38%

Endonezya'da Milletvekili Ödenekleri İptal Edildi: Prabowo Subianto Açıkladı

Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, milletvekillerine verilen ödeneklerin ve bazı meclis politikalarının iptal edileceğini duyurdu; gösteriler Affan Kurniawan'ın ölümünün ardından büyüdü.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 19:58
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 19:58
Endonezya'da Milletvekili Ödenekleri İptal Edildi: Prabowo Subianto Açıkladı

Endonezya'da Milletvekili Ödenekleri İptal Edildi

Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, milletvekillerine verilen ayrıcalıkların yol açtığı protestoların ardından, söz konusu ödeneklerin kaldırılacağını açıkladı. Açıklama Antara News'ün aktardığına göre, başkent Cakarta'daki Merdeka Sarayı'nda yapıldı.

Subianto, meclisle ilgili bazı politikaların değiştirileceğini belirterek, milletvekillerinin ödenekleri ile yurt dışı seyahatlerinin geçici durdurulması dahil kararların alındığını ifade etti. Meclisin kamu ile 'doğrudan diyaloğu yakında başlatacağını' söyleyen Cumhurbaşkanı, bu diyaloğa toplum ve öğrenciler gibi grupların temsilcilerinin davet edilmesini isteyeceğini belirtti.

Subianto ayrıca, kamuoyunun dikkatine sunulan diğer tekliflerin de değerlendirileceğini ve bu konuda 8 partiden liderlerin hemfikir olduğunu kaydetti.

Protestolar ve soruşturma

Gösteriler, 28 Ağustos'ta Cakarta'da Ulusal Parlamento binası yakınında milletvekilleri maaşlarına ve yüksek ödeneklere karşı düzenlenen gösteriyle başladı. O sırada gösteri noktasına yakın bir noktadan geçtiği tahmin edilen bir motosiklet, polis aracı tarafından ezildi; motosiklet sürücüsü 21 yaşındaki Affan Kurniawan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Affan'ın ölümü sonrası protestolar şiddetlendi.

Cumhurbaşkanı Subianto, olay yerinde görevli polis memurlarının 'aşırı eylemlerini' kınadığını belirterek, 'Yürürlükteki kurallara aykırı ve uygunsuz davranıldığı tespit edilirse, yasalara uygun olarak en katı yaptırımı uygulayacağız.' ifadelerini kullandı. Olayın ardından açılan soruşturma kapsamında 7 polis memuru gözaltına alındı.

Gösteriler Cakarta ile sınırlı kalmayıp Yogyakarta, Bandung, Semarang, Surabaya ve Medan gibi şehirlere de yayıldı.

İLGİLİ HABERLER

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tirebolu'da Lokantada Silahlı Kavga: 2 Kişi Yaralandı
2
Serik'te Köprüçay Irmağı'nda 25 Yaşındaki Genç Boğuldu
3
DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan Şanlıurfa'da "Dünya Barış Günü" Mitinginde
4
Başdanışman Kılıç'ın Kayınpederi Ahmet İlhan Kefeli Edirnekapı'da Uğurlandı
5
Yavuz Ağıralioğlu Rize'de: Ardeşen Kongresi ve İlçe Açılışları
6
Kara Astsubay MYO'nda Diploma ve Sancak Devir Teslim Töreni
7
Hatay Samandağ'da 12 Yaşındaki Emre Gülen Çevlik Sahili'nde Boğuldu

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta