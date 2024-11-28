Endonezya'da Şiddetli Yağışlar Heyelana Neden Oldu: 7 Ölü

Sumatra Adası'nda Heyelan Felaketi

Endonezya'nın Sumatra Adası'nda, şiddetli yağışlar sonucunda meydana gelen heyelanda 7 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Ulusal basında yer alan haberlere göre, Kuzey Sumatra eyaletinin başkenti Medan ile Berastagi kasabasını bağlayan yolda toprak kayması yaşandı.

Turistleri Taşıyan Otobüs Toprak Altında Kaldı

Şiddetli yağışların tetiklediği heyelan sırasında, turistleri taşıyan bir otobüs toprak altında kaldı. Olayda yaşamını yitirenlerin yanı sıra, yaralanan 10 kişi için arama kurtarma çalışmaları hızla devam ediyor.

Ağır Kayıplar Yaşanmıştı

Sumatra Adası'nda 25-26 Kasım tarihlerinde meydana gelen ani sel ve toprak kayması sonucunda da 20 kişi ölmüştü. Endonezya, 17 binden fazla adadan oluşan bir ülkedir ve mevsimsel yağışlar, genellikle ekimden marta kadar sık sık sel ve toprak kaymalarına yol açmaktadır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.