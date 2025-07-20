Endonezya'da Yolcu Feribotu Yangını: 5 Kayıp, 284 Kurtarıldı

Endonezya'da Feribot Yangını Üzücü Sonuçlar Doğurdu

Endonezya'nın Kuzey Sulawesi eyaleti açıklarında yaşanan trajik bir olayda, bir yolcu feribotu alev aldı. Olayda, ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirilirken, 284 yolcu başarılı bir şekilde kurtarıldı.

Yetkililer Olayı Duyurdu

Endonezyalı yetkililer, feribottaki yangınla ilgili detayları aktardı. Hayatını kaybedenler arasında hamile bir kadın da bulunuyor. Kurtarma çalışmaları sürerken, yangının kaynağı ve feribotta bulunan kişi sayısı ile ilgili henüz kesin bilgiler elde edilemedi.

Olayın ardından, kurtarma ekipleri yolcuları güvenli bir şekilde tahliye etme çalışmalarını sürdürmekte. Yangının birkaç yolcu hayatını kaybederken, diğer yolcuların sağlığı için ayrıca tedbirler alınmakta.

Endonezya'nın Kuzey Sulawesi eyaleti açıklarında yolcu feribotunun alev alması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 284 yolcu kurtarıldı. Endonezyalı yetkililer, Kuzey Sulawesi açıklarındaki bir yolcu feribotunda yangın çıktığını açıkladı. İlk belirlemelere göre, aralarında hamile bir kadının da bulunduğu 5 kişinin hayatını kaybettiğini duyuran yetkililer, feribottaki 284 yolcunun kurtarıldığını belirtti. Yetkililer bölgede arama kurtarma çalışmalarını sürdürdü

Endonezya'nın Kuzey Sulawesi eyaleti açıklarında yolcu feribotunun alev alması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 284 yolcu kurtarıldı. Endonezyalı yetkililer, Kuzey Sulawesi açıklarındaki bir yolcu feribotunda yangın çıktığını açıkladı. İlk belirlemelere göre, aralarında hamile bir kadının da bulunduğu 5 kişinin hayatını kaybettiğini duyuran yetkililer, feribottaki 284 yolcunun kurtarıldığını belirtti. Yetkililer bölgede arama kurtarma çalışmalarını sürdürdü