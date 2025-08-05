Endonezya'dan Hakkari'ye Gelin: Mia Meyra Rismawati ile Rıdvan Durgun'un Mutlu Düğünü

Endonezya'dan Hakkari'ye Gelin Geldi

Endonezyalı Mia Meyra Rismawati, tatil için geldiği İstanbul'da tanıştığı Hakkarili Rıdvan Durgun ile yöresel geleneklere göre gerçekleştirilen mutlu bir düğünle dünya evine girdi.

Yaklaşık üç yıl önce çalışmak için İstanbul'a giden Rismawati, tatil dönemi boyunca Durgun ile tanıştıktan sonra, ikili arkadaşlıklarını ilerleterek evlenme teklifine kadar gitti. Rismawati'nin teklifini kabul etmesi sonrasında, çiftin kına ve düğün töreni Yüksekova ilçesindeki bir düğün salonunda yapıldı.

Yöresel Geleneklerle Dolu Bir Düğün

Yöresel kıyafetler içinde yapılan düğün, geleneksel müzik ve halaylarla renklendi. Düğüne katılan Kaymakam Mustafa Akın, gelin ve damatla birlikte halay çekerek mutluluğunu paylaştı.

Durgun, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Eşimle üç yıl önce İstanbul'da tanıştım. Eşi tatil için Türkiye'ye gelmişti. Kendi niyetimi açıkladıktan sonra ailelerinde yaşanan olumsuz tepkiler nedeniyle bir süre tereddüt yaşadık. Ancak, ailesinin ve benim ailemin ilerleyen süreçteki onayı ile evlenme kararı aldık.” dedi.

Rismawati ise, Türk kültürüne ve yemeklerine olan sevgisini şu sözlerle dile getirdi: "Düğünlerimiz ortalama 5 saat sürer. Burada düğünler daha hareketli ve daha uzun sürüyor. Türkiye'yi sevdim, burada olmaktan mutluyum.”

Endonezyalı Mia Meyra Rismawati, tatil için geldiği İstanbul'da tanıştığı Hakkarili Rıdvan Durgun ile yöresel geleneklere göre gerçekleştirilen düğünle dünyaevine girdi.

Endonezyalı Mia Meyra Rismawati, tatil için geldiği İstanbul'da tanıştığı Hakkarili Rıdvan Durgun ile yöresel geleneklere göre gerçekleştirilen düğünle dünyaevine girdi.