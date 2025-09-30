Endonezya: İsrail ile Normalleşme, Filistin Devleti Tanınana Kadar Olmaz

Endonezya, bağımsız Filistin Devleti tanınmadan İsrail ile ilişkilerin normalleşmeyeceğini açıkladı; açıklama Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Yvonne Mengkawang'dan geldi.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 15:40
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 15:40
Endonezya, medyada çıkan ‘‘Cakarta hükümetinin Tel Aviv ile normalleşmeye başladığı’’ yönündeki iddialara resmi yanıt vererek, ilişkilerin ancak bağımsız Filistin Devleti tanındığında normalleşebileceğini duyurdu.

Resmi Açıklama

Jakarta Globe haberine göre, Endonezya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Yvonne Mengkawang, hükümetin tutumunun net olduğunu söyledi. Mengkawang, "Endonezya'nın tutumu çok açık. İsrail bağımsız ve egemen Filistin Devleti'ni tanımadığı sürece, ister Abraham Anlaşmaları ister başka platformlar aracılığıyla olsun, İsrail ile ilişkilerin normalleşmesi kabul edilmeyecektir" ifadelerini kullandı.

Afişler ve Ortaya Çıkan İddialar

Bu açıklama, ABD Başkanı Donald Trump'ın gündeme getirdiği "Gazze'de Barış Planı" tartışmalarının ardından İsrail sokaklarında asılan afişlerin ardından geldi. Afişlerden birinde, Binyamin Netanyahu, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Mahmud Abbas, Abdulfettah es-Sisi, Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Muhammed bin Selman ve Prabowo Subianto gibi liderlerin fotoğrafları yer aldı.

İsrail Bölgesel Güvenlik Koalisyonu tarafından asıldığı belirtilen afişte İngilizce olarak yer alan ifade şu şekildeydi: "Sayın Başkan (Trump), İsrail planınızı destekliyor, anlaşmayı yapın." Bu afişin ardından bazı medya organlarında Endonezya'nın da İsrail ile ilişkileri normalleştireceğine dair spekülasyonlar ortaya atıldı.

Trump'ın Planı ve Netanyahu'nun Açıklaması

Beyaz Saray, Donald Trump'ın 20 maddeden oluşan "Gazze Çatışmasını Sonlandıracak Kapsamlı Planı" adlı önerisini açıklamıştı. Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, planın taraflarca kabul edilmesi halinde "savaşın" derhal sona ereceğini, İsrail'in Gazze'den kademeli olarak geri çekileceğini, Gazze'de Hamas'ın rolünün olmadığı yeni bir sürecin başlayacağını ve tüm esirlerin serbest kalacağını söyledi.

Netanyahu ise planın "savaş hedeflerini gerçekleştirdiğini" belirterek desteğini açıkladı.

Endonezya'nın resmi açıklaması, Tel Aviv ile normalleşme konusundaki belirsizlikleri ortadan kaldırmaya yönelik net bir duruş sergiliyor ve ülkenin Filistin meselesindeki tutumunu yeniden teyit ediyor.

