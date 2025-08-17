DOLAR
Endonezya Poso Açıklarında 5,8 Deprem: 29 Yaralı

Endonezya'nın Sulawesi'de Poso açıklarında 5,8 büyüklüğündeki depremde 29 kişi yaralandı, 2'si ağır; BNPB tsunami tehlikesi olmadığını bildirdi.

Yayın Tarihi: 17.08.2025 09:55
Güncelleme Tarihi: 17.08.2025 09:55
Endonezya Poso Açıklarında 5,8 Deprem: 29 Yaralı

Endonezya'nın Poso Açıklarında 5,8 Büyüklüğünde Deprem: 29 Yaralı

Olayın Detayları

Endonezya'nın Sulawesi eyaletine bağlı Poso bölgesi açıklarında sabah saatlerinde 5,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) depremin Poso'nun 15 kilometre kuzeyi'nde, yerel saatle 05.38'de kaydedildiğini bildirdi.

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) ise depremin ardından yapılan açıklamada 29 kişinin yaralandığını, yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğunu duyurdu. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Artçı Sarsıntılar ve Uyarılar

BNPB, deprem sonrası 10 artçı sarsıntı kaydedildiğini; en şiddetlisinin 3,2, diğerlerinin ortalama 2,0 büyüklüğünde olduğunu açıkladı. Kurum ayrıca tsunami tehlikesi bulunmadığını bildirdi.

Yerel basında depremin büyüklüğünün 6 olarak ifade edildiği belirtildi.

