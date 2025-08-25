Endonezya ve ABD, Hint-Pasifik'te "Süper Garuda Kalkanı" tatbikatını başlattı

Endonezya ve ABD'nin, Hint-Pasifik bölgesinde ortaklarıyla her yıl düzenlediği 11 günlük ortak askeri tatbikat resmen başladı.

Tatbikatın amacı ve ev sahibi

Endonezya ordusu yetkililerinden General Tandyo Budi Revita, Endonezya Silahlı Kuvvetlerinin ev sahipliğinde düzenlenen "Süper Garuda Kalkanı" adlı tatbikatın bölgesel bağları güçlendirmeye odaklandığını vurguladı.

Katılımcılar ve kapsam

Endonezya ve ABD öncülüğünde 2009'dan beri her yıl düzenlenen tatbikata Avustralya, Japonya, Singapur, İngiltere, Fransa, Kanada, Almanya, Hollanda, Yeni Zelanda, Brezilya ve Güney Kore gibi ülkelerden askerler de katılıyor. Böylece tatbikatta yaklaşık 6 bin 500 asker yer alıyor.

Tatbikat, Cakarta ve Sumatra Adası'nın bazı bölgelerinde yürütülüyor ve 4 Eylül'de sona ermesi bekleniyor.

Bölgesel bağlam

ABD yönetiminin, Çin'in Hint-Pasifik bölgesindeki faaliyetlerini engellemeye yönelik adımlar attığı belirtiliyor. Bu kapsamda ABD Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) Direktörü Kash Patel, 31 Temmuz'da Çin'in Hint-Pasifik bölgesindeki faaliyetlerini engellemek ve siber suçlar gibi meselelerle mücadele etmek amacıyla Yeni Zelanda'nın başkenti Wellington'da bağımsız bir ofis açtıklarını duyurmuştu.

Yetkililer, tatbikatın bölgesel iş birliğini artırma ve ortak güvenlik kapasitesini güçlendirme hedefi taşıdığını belirtiyor.