Enerji Bakanı Bayraktar'dan Elektrik ve Doğal Gaz Fiyatları Açıklaması

Enerji Bakanı Bayraktar, Fiyat Artışlarına İlişkin Açıklamalarda Bulundu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gazetecilerin elektrik ve doğal gaz fiyatlarına yönelik sorularını yanıtladı. Zam yapılmayacağına dair net bir ifade kullanan Bayraktar, "Zamla alakalı herhangi bir şeyimiz yok. Ama Türkiye'de elektrik ve doğal gazda çok ciddi şekilde devletimizin desteği var. Bu desteklerin gerçekten ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yansıması noktasında; desteğe ihtiyaç duymayan, yüksek tüketim yapan grupların elektriğin ve doğal gazın gerçek maliyetlerini karşılamasıyla alakalı bir düşüncemiz var," dedi.

Devlet Desteği ve Hane Halkı Tüketimi

Bayraktar, Türkiye'de hane halkı başına ortalama 200 kilovatsaatlik bir enerji tüketimi olduğunu belirterek, "Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun yaptığı son düzenlemeyle, ayda 417 kilovatsaat tüketimi olan vatandaşlar, elektriğin gerçek maliyetini ödemeye başlayacaklar. Türkiye ortalamasında 200 kilovatsaat tüketiyorsanız, ayda 414 lira fatura ödüyorsunuz. Ancak destek grubunda yer almayanlar, 1,050 lira fatura ödeyeceklerdir,” ifadelerini kullandı.

Mesken Aboneleri ve Yüksek Tüketim

Bakan Bayraktar, Türkiye'deki mesken abone sayısının 40 milyon olduğunu belirterek, "Bunun sadece yüzde 3'ü, yani 1,2 milyon abone yüksek tüketim grubundan etkilenebilir. Bu gruptaki aboneler, elektrik fiyatını maliyetine uygun şekilde ödeyecekler," dedi. Ayrıca, desteğin gerçekten ihtiyaç sahiplerine verilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Bayraktar, "Yüksek tüketimi olan kişilerin elektriği karşılayabilecek mali durumları var. Özel durumlar için istisnalar olacak; camiler ve cemevleri gibi özel hassasiyet gösterdiğimiz yerler yine bu kapsamda değerlendirilecek. Ancak ilave sübvansiyona ihtiyaç duymayan kesimlere destek vermenin anlamlı olmadığını düşünüyoruz," diye ekledi.