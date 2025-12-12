DOLAR
Enerjini Geleceğe Taşı, 520 okulda 41 binden fazla öğrenciye ulaştı

Uludağ Enerji'nin 'Enerjini Geleceğe Taşı' projesi, 520 okulda 41 binden fazla öğrenciye enerji tasarrufu ve güvenliği bilinci kazandırdı.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 14:54
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 15:04
Uludağ Enerji, çocuklara enerji tasarrufu bilinci kazandırmayı amaçlayan Enerjini Geleceğe Taşı projesinin Bursa ayağını Sakarya Ortaokulu ve Hürriyet Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu'nda gerçekleştirdi. Etkinliklere Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer ve Uludağ Enerji Grubu CEO'su Sinan Öktem katıldı.

Etkinlikte neler yapıldı?

Öğrenciler, Karagöz Gölge Oyunu ile enerjinin doğru kullanımını eğlenceli hikâyelerle öğrenirken, VR gözlüklerle 100 yıl sonraki senaryoya sanal bir yolculuk yaparak bilinçli ve bilinçsiz enerji kullanımının geleceğe etkilerini deneyimledi.

Programda ayrıca Uludağ Üniversitesi öğrencilerinin animasyon karakterleri, yüz boyama ve interaktif atölyelerle çocuklarla kurduğu sıcak bağ dikkat çekti.

Projenin etkisi ve hedefleri

Uludağ Enerji'nin 2018'den bu yana yürüttüğü proje kapsamında 520 okul ve 41 binin üzerinde öğrenciye doğrudan erişilerek geniş bir toplumsal farkındalık sağlandı.

Uludağ Enerji Grubu CEO'su Sinan Öktem şu ifadeleri kullandı: "Başladığımız günden bugüne kadar 520 okulda 41 binin üzerinde öğrencimize eriştik.Projenin temel amacı öğrencilere enerji tasarruf ve güvenliğini geleneksel ve modern yöntemlerle aktarmak. Karagöz Gölge Oyunu ile geleneksel yöntemler kullanılırken, VR Teknolojisi ile ise enerji tasarruflu ve tasarruf yapılmayan bir dünya senaryoları sanal gerçeklikle gösteriliyor.Ayrıca Uludağ Üniversitesi ile de proje partnerliği yapıyoruz. Üniversite öğrencileri gün boyunca çocuklarla sıcak bir bağ kurarak animasyon karakterleri, yüz boyama ve çeşitli etkinliklerle keyifli anlar yaşattılar.Grup olarak enerjiyi verimli kullanan ve çevreye duyarlı nesiller yetişmesine katkı sağlayarak; daha temiz, daha yaşanabilir ve sürdürülebilir bir gelecek için kalıcı fayda üretmeyi hedefliyoruz. Protokol kapsamında Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği yapıyoruz, kendilerine destekleri için teşekkür ederiz"

Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer ise şunları söyledi: "Bizler için en kıymetli olan; öğrencilerimizin doğru bilgiyle, doğru alışkanlıklarla, doğru yönlendirmelerle yetişmesidir. Enerji tasarrufu bilinci, enerji güvenliği farkındalığı ve sürdürülebilir yaşam kültürü, artık yalnızca belirli alanlara yönelik değil; tüm toplumun ortak sorumluluğu hâline gelmiştir. Uludağ Enerji tarafından yürütülen Enerjini Geleceğe Taşı projesi, VR gözlük ortamında sunulan enerji tasarrufu ve güvenliği eğitimleri, yine çocuklarımızı hem eğlendiren hem bilinçlendiren Karagöz Gölge Oyunu, sanatla öğrenmeyi buluşturan resim yarışmaları, ortaokul öğrencileri için hazırlanan Enerji Timi sunumları; 16 okulda uygulanmış ve kısa sürede çok güçlü bir etki oluşturmuştur. Bu çalışmaların bugün burada daha geniş bir planlama ve iş birliği anlayışıyla devam edecek olması bizi ayrıca sevindirmektedir. Geleceğimizin mimarı olan çocuklarımız için daha güçlü, daha nitelikli, daha bilinçli yaşam ortamlarını birlikte inşa etmenin kararlılığını ortaya koyduğumuz bu iş birliğinin Bursa eğitimine, öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve tüm paydaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum"

Proje kapsamı

Uludağ Enerji'nin Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova illerinde yürüttüğü Enerjini Geleceğe Taşı projesi; VR tabanlı senaryolar, Karagöz Gölge Oyunu, interaktif atölyeler ve eğitim kitaplarıyla bütüncül bir öğrenme deneyimi sunuyor. VR gözlüklerle öğrenciler, tasarruf yapılan ve yapılmayan iki farklı geleceği karşılaştırarak enerjinin sorumlu kullanımının etkilerini somut şekilde görüyor.

Gölge oyunu bölümü çocuklara ev içinde uygulayabilecekleri küçük ama etkili tasarruf davranışlarını eğlenceyle öğretiyor. Program sonunda dağıtılan Enerjik Tatil Boyama ve Etkinlik ile Geleceğin Enerjisi kitapları, yenilenebilir enerji kaynaklarını oyun, görsel uygulama ve basit deneylerle anlatarak projenin etkisini sınıf ortamından eve taşıyor ve kalıcı farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

