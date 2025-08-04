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Enes Eminoğlu: 'Mazlum Coğrafyalardaki Çocuklara Sahip Çıkacağız'

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Uşak'ta düzenlenen etkinlikte çocuklara ve mazlum coğrafyalara destek sözü verdi.

Yayın Tarihi: 04.08.2025 21:39
Güncelleme Tarihi: 04.08.2025 21:39
Enes Eminoğlu: 'Mazlum Coğrafyalardaki Çocuklara Sahip Çıkacağız'

Enes Eminoğlu: Mazlum Coğrafyalardaki Çocuklara Sahip Çıkacağımızı Vurguladı

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Uşak'ta gerçekleşen Yaz Okulları Kapanış Programı'nda anlamlı ifadelerde bulundu.

Eminoğlu, "Biz burada nasıl kendi çocuklarımıza sahip çıkıyorsak, Gazze'deki, Filistin'deki, Suriye'deki mazlum coğrafyalarındaki çocuklara da mihmandarlık yapmaya devam edeceğiz" diye belirtti. Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Uşak İl Temsilciliği'nin düzenlediği etkinlikte, kursların emeği geçenlere teşekkür etti.

Gençlere Eğitim Vurgusu

Eminoğlu, eğitim alanında verilen desteklerin önemine değinerek, "Gençler için gece gündüz çalışmayı sürdüreceğiz" şeklinde konuştu. Türkiye'nin stratejik konumuyla birlikte, dünya genelinde açlık ve şiddet altında kalan çocuklara sahip çıkma sorumluluğunun altını çizdi.

O, "Çocuklar uyurken sessiz kalınır, ölürken değil. Açlıktan ve şiddetten hayatını kaybeden çocuklarımız var" ifadelerini kullanarak sesi duyulması gereken bir durum olduğuna dikkat çekti.

Uşak Milletvekillerinin Destek Mesajları

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, yapılan tüm çalışmaların Türkiye'nin lider ülke konumuna ulaşması için gençleri yetiştirdiğini belirtti. AK Parti Uşak Milletvekili Fahrettin Tuğrul ise gençlerin ülkenin geleceği olduğunu vurguladı.

TÜGVA'dan Eğitim ve Model Olma Mesajı

TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Süheyl Yasin Aslan, eğitimlerin sadece oyun oynamakla kalmayıp, aynı zamanda yaşanan coğrafyalara bir selam gönderdiğini ifade etti. "Çocuklar, anlattıklarımızı değil, yaşadıklarımızı öğrenir" diyerek, katılımcıları cesaretlendirdi.

Program, konuşmaların ardından çeşitli etkinliklerle sona ererken, mezuniyet belgeleri öğrencilere protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Birçok genç, diplomalarını alırken Filistin kefiyesi takarak dikkat çekti.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Uşak İl Temsilciliğince, Bir Eylül Stadyumu'nda Yaz Okulları Kapanış...

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Uşak İl Temsilciliğince, Bir Eylül Stadyumu'nda Yaz Okulları Kapanış Programı düzenlendi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Uşak İl Temsilciliğince, Bir Eylül Stadyumu'nda Yaz Okulları Kapanış...

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Uşak İl Temsilciliğince, Bir Eylül Stadyumu'nda Yaz Okulları Kapanış Programı düzenlendi.

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