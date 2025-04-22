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Enfal Katliamı'nda Hayatını Kaybedenler Anıldı

Enfal Katliamı'nın 37. yılında, hayatını kaybedenlerin yakınları Nugre Selman Cezaevi'ni ve toplu mezarları ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 22.04.2025 13:34
Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 13:34
Enfal Katliamı'nda Hayatını Kaybedenler Anıldı

Irak'ta devrik lider Saddam Hüseyin'in talimatlarıyla başlatılan Enfal Katliamının 37. yılı dolayısıyla, saldırılarda hayatını kaybedenlerin yakınları Musenna kentinde bulunan Nugre Selman Cezaevi ve toplu mezarları ziyaret etti.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) çeşitli kentlerinden gelen aileler, otobüsler ve özel araçlarıyla konvoy halinde Bağdat’taki Irak Başbakanlığına bağlı Şehitler Kurumuna bir ziyaret gerçekleştirdi.

Aileler, kuruma sundukları mektupta, toplu mezarlarda bulunanların kimliklerinin tespit edilmesi, naaşlarının kendi memleketlerine gönderilmesi ve Enfal’in "soykırım" olarak kabul edilmesi taleplerini ilettiler.

Güneydeki Musenna kentine gelen aileler, Enfal Katliamı ile sembolleşen Nugre Selman Cezaevi ve toplu mezarları ziyaret etti. Yakınlarının resimlerini taşıyan ve siyah kıyafetler giyen çok sayıda aile, ağıtlar yakarak, yaşamlarını yitiren yakınlarını andı.

Enfal Katliamı Hakkında Kısa Bilgi

1980 ile 1988 yılları arasında, Irak'taki Baas rejimi tarafından gerçekleştirilen ve "Enfal Operasyonları" olarak bilinen bu katliamda yaklaşık 182 bin kişi hayatını kaybetmiştir. Söz konusu operasyonlarda, Süleymaniye, Erbil, Kerkük ve Duhok vilayetlerinde bulunan 4 bin 500 köy yakılıp yıkılmış, bu süreçte can güvenliği nedeniyle birçok Iraklı Kürt, başta Türkiye olmak üzere komşu ülkelere kaçmak zorunda kalmıştır.

Her yıl 14 Nisan'da Irak'ta, Enfal Katliamı'nda hayatını kaybedenler için anma etkinlikleri düzenlenmektedir.

Irak'ta devrik lider Saddam Hüseyin'in talimatıyla başlatılan Enfal Katliamı'nın 37. yılı...

Irak'ta devrik lider Saddam Hüseyin'in talimatıyla başlatılan Enfal Katliamı'nın 37. yılı dolayısıyla, saldırılarda hayatını kaybedenlerin yakınları güneydeki Musenna kentinde yer alan Nugre Selman Cezaevi ve toplu mezarları ziyaret etti. Güneydeki Musenna kentine gelen aileler, Enfal Katliamı ile sembolleşen Nugre Selman Cezaevi ve toplu mezarları ziyaret etti. Yakınlarının resimlerini taşıyan ve siyah kıyafetler giyen çok sayıda aile, ağıtlar yakarak yaşamını yitiren yakınlarını andı.

Irak'ta devrik lider Saddam Hüseyin'in talimatıyla başlatılan Enfal Katliamı'nın 37. yılı...

Irak'ta devrik lider Saddam Hüseyin'in talimatıyla başlatılan Enfal Katliamı'nın 37. yılı dolayısıyla, saldırılarda hayatını kaybedenlerin yakınları güneydeki Musenna kentinde yer alan Nugre Selman Cezaevi ve toplu mezarları ziyaret etti. Güneydeki Musenna kentine gelen aileler, Enfal Katliamı ile sembolleşen Nugre Selman Cezaevi ve toplu mezarları ziyaret etti. Yakınlarının resimlerini taşıyan ve siyah kıyafetler giyen çok sayıda aile, ağıtlar yakarak yaşamını yitiren yakınlarını andı.

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