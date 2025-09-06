Engel Atlama Balkan Şampiyonası'nda Türkiye'den Büyük Başarı

Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Hasan Engin Tuncer, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Engel Atlama Balkan Şampiyonası'nda elde edilen başarılara ilişkin değerlendirmede bulundu. Tuncer, Türk biniciliğinin tarihindeki önemli günlerden birini yaşadığını vurguladı.

Tuncer'in değerlendirmesi

Tuncer, müsabakaların yapıldığı Belgrad'da AA muhabirine yaptığı açıklamada, turnuvaya katılan binicilerin performansına dikkat çekti ve federasyonun aldığı sonuçları memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Tuncer sözlerini şu ifadelerle sürdürdü: "Ülkemiz bu organizasyonda çok büyük başarı gösteriyor, mükemmel sonuçlar alıyoruz. Bu kadar ülkenin arasında parlamak ve ortaya çıkmak özellikle Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın bizlere çizmiş olduğu sportif vizyon çerçevesinde, Bakanımız (Gençlik ve Spor Bakanı) Osman Aşkın Bak, bakan yardımcılarımızın tamamı bizimle çok ilgileniyorlar, Allah onlardan razı olsun."

Tuncer, Gençlik ve Spor Bakanlığı personeli ile sponsorlar Spor Toto ve Türk Hava Yolları'na da teşekkür ederek, Türkiye'deki kurumların desteğiyle başarıların geldiğini belirtti.

Pony Ligi, altyapı ve aile desteği

Binicilikte altyapı yatırımlarına ihtiyaç olduğunu kaydeden Tuncer, sporun gençler ve çocuklar üzerindeki olumlu etkilerine değindi. Pony Ligi uygulamasından bahseden Tuncer, çocukların çok küçük yaşlardan itibaren atlarla tanıştığını aktardı: "Ailelerin de büyük destekleri var, onlara da teşekkür ediyorum. Gençleri, çocukları meşgul edebileceğimiz bir şeyler bulmamız lazım. Bu meşguliyetler de onların motivasyonunu artıracak... Bizim spora başlayan çocuklar 7 yaşındayken bu spora başlarlar, ellerine telefon almazlar bile çünkü onların meşgaleleri başka, atları var."

Tuncer, imkan sahibi aileleri çocuklarını spora yönlendirmeye davet ederek Düzce ile yapılan işbirliğine değindi: "Düzce Belediyesi ile bir işbirliği içindeyiz. Düzce'de bir at yetiştirme istasyonu başlatıyoruz. Başarılarımız, bizim yapacağımız altyapı destekleri ve yine at üretim projesinin sistemi daha da canlandıracağını düşünüyorum. Ama biraz zamana ihtiyacımız var."

Hedefler ve ekip liderinin mesajı

Tuncer, federasyonun kısa ve uzun vadeli hedefleri arasında Avrupa ve dünya şampiyonalarında yarışmak ve olimpiyat başarısı elde etmenin bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Ekip lideri Ata Zorlu, başarının asıl mimarının sporcular, aileleri ve antrenörler olduğunu belirtti. Zorlu, yılbaşından beri süren hazırlıkların ardından turnuvaya geldiklerini ifade ederek hedeflerini özetledi: "5'te 5 yapmak istiyoruz. Bunu 2007 senesinde Türkiye'de yaşamıştık. Yurt dışında ilk kez yaşayacağız. Yıldızlar, genç yetişkinler, kadınlar ve büyüklerde kazandık, son gençler kategorisi kaldı, inşallah onu da çocuklarımız kazanacak."

Takımlar ve elde edilen sonuçlar

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Engel Atlama Balkan Şampiyonası'na Türkiye'nin yanı sıra Arnavutluk, Bosna Hersek, Macaristan, Hırvatistan, Yunanistan, Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Romanya, Sırbistan ve Slovenya'dan biniciler katıldı. Turnuvada Türkiye Binicilik Federasyonu adına yarışan 40 binici, farklı kategorilerde öne çıktı.

Dün yapılan müsabakalarda Türkiye, Duru Ayan, Azra Öztürk, Hatice Büşra İpşirli, Sedef Etik'ten oluşan takımla "Kadın Biniciler" kategorisinde, Derin Güneş, Melis Serbest, Gökalp Danacı, Ege Çevik'ten oluşan takımla "Genç Yetişkin Biniciler" kategorisinde, Ömer Çetin, Burak Uluçay, Barkın Aydın, Necmi Eren'den oluşan takımla da "Usta Biniciler" kategorisinde şampiyon oldu.

Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Hasan Engin Tuncer, Federasyon Asbaşkanı Sena İpşirli ve ekip lideri Ata Zorlu da milli takım sporcularına destek verdi.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Engel Atlama Balkan Şampiyonası'nda yarışan Türk biniciler, farklı kategorilerde birincilik elde etti.