Engelli Bireylerin Sorunları Araştırma Komisyonundan Bilgilendirici Toplantı

Engellilerin Sorunları Komisyon Toplantısında Ele Alındı

TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu başkanlığında önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Komisyon, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürü Alparslan Çevik ve Sağlık Bakanlığı yetkililerini dinleyerek engelli bireylerin karşılaştığı sorunlara dair sorunları masaya yatırdı.

Sosyal Yardımlarla İlgili Önemli Veriler

Çevik, sunumunda sosyal yardımların, Türkiye geneline yayılmış 1003 sosyal yardımlaşma vakfı aracılığıyla yürütüldüğünü belirtti. Ayrıca, sahada yaklaşık 9 bin personelin hizmet verdiğini ifade ederek, sunulan çeşitli yardım türleri hakkında açıklamalarda bulundu:

Aile yardımları

Eğitim yardımları

Sağlık yardımları

Barınma ve gıda yardımları

Engelli ve yaşlı yardımları

Proje destekleri

Engelli bireyler için verilen aylıkların güncellendiğini belirten Çevik, yardımların 2024’te 614 bin 532 fayda sahibi için toplamda 25,1 milyar lira olduğunu vurguladı.

Hükümetin Destekleri ve Projeleri

Çevik, Ulusal Vefa Programı çerçevesinde 128 bin yaşlı ve engelli vatandaşın desteklendiğini ve 2024 yılında bu program için 2,79 milyar lira kaynak ayrıldığını açıkladı. Ayrıca, engelli bireyler için sağlanan barınma yardımlarına da dikkat çekti. 2019'dan bu yana toplamda 128,5 milyon lira tutarında ev yapımı yardımı sağlandığını ve 4 bin 991 haneye ev onarımı yardımı yapıldığını bildirdi.

Kasapoğlu'ndan Kapsayıcı Yaklaşım Vurgusu

Komisyon Başkanı Kasapoğlu, sosyal yardımlar konusundaki gelecek hedefleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Siyasi görüş ayrımları gözetmeksizin, engelli bireyler ve ailelerinin ihtiyaçlarının karşılanmasında kararlılıkları sürdürdüklerini ifade etti:

"Biz, bir ihtiyacı gördüğümüzde kimsenin dilini, dinini, mezhebini ayırt etmeyen bir milletiz. Bu politikaları birlikte daha üst noktalara taşıyacağız."

Sağlık Bakanlığı'ndan Engelli Raporları ve Erişim

Sağlık Bakanlığı yetkilisi Hasan Basri Velioğlu, 2019'dan bu yana e-Rapor sistemiyle birlikte düzenlenen engelli raporlarına dair bilgi verdi. 2 milyon 451 bin 853 engelli raporunun mevcut olduğunu belirtirken, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden sunulan sağlık hizmetlerine erişimde engelli bireylere öncelik verildiğinin altını çizdi.

Velioğlu, ayrıca 2018'de başlatılan Otizm Spektrum Bozukluğu Tarama ve Takip Programı ile 2 milyon 706 bin 231 çocuğun tarandığını bildirdi ve bu vakalara erken müdahalelerin önemini vurguladı.

Sonuç ve İşbirliği

Toplantı sonunda, sağlık ve sosyal hizmetler arasındaki işbirliğinin artırılarak, engelli bireylere yönelik destek hizmetlerinin daha etkili bir şekilde sunulması gerektiği ifade edildi.

TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu başkanlığında toplandı.

TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu başkanlığında toplandı.