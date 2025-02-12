Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı 2025 Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2025-EKPSS) ve yerleştirme sonuçlarını resmi olarak duyurdu. Söz konusu sonuçlar, merakla bekleyen adaylar tarafından https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden öğrenilebilecek.

Yerleştirme Detayları

ÖSYM'nin yaptığı açıklamaya göre, 2025-EKPSS/Kura ile Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyindeki kadrolarına yönelik engelli kamu personeli yerleştirme işlemleri başarıyla tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ulaşmak için ÖSYM'nin resmi internet sitesini ziyaret ederek gerekli bilgileri edinebilirler. Bu sonuçlar, engelli bireylerin kamu hizmetindeki temsilini artırmak adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.