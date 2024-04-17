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Engelli ve eski hükümlülere müjde! İŞKUR destekleri 500 bin TL'ye kadar artıyor!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın müjdesi ile engelli ve eski hükümlü vatandaşlara yönelik hibe desteklerinde önemli bir artış yapıldı. Artık engelli bireyler 400 bin TL'ye, eski hükümlüler ise 300 bin TL'ye kadar hibe desteği alabilecek.

Yayın Tarihi: 17.04.2024 18:44
Güncelleme Tarihi: 17.04.2024 18:44
Engelli ve eski hükümlülere müjde! İŞKUR destekleri 500 bin TL'ye kadar artıyor!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, engelli ve eski hükümlü vatandaşlara yönelik müjdeli bir haber verdi. Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İŞKUR aracılığıyla sağlanan hibe desteklerinde önemli artışlara gidildiğini duyurdu.

Artırılan Destek Miktarları:

Engelli Vatandaşlara: 150 bin TL'den 400 bin TL'ye

Eski Hükümlü Vatandaşlara: 110 bin TL'den 300 bin TL'ye

Korumalı İşyeri Kuruluş Sermayesi: 150 bin TL'den 500 bin TL'ye

Desteklerin Amacı:

Bu desteklerin amacı, engelli ve eski hükümlü vatandaşların kendi işlerini kurmalarını teşvik ederek, üretime katkıda bulunmalarını ve topluma kazandırılmalarını sağlamaktır.

Desteklerden Faydalanma:

Desteklerden faydalanmak için İŞKUR'un ilgili programlarına başvurmak gerekiyor. Başvuru şartları ve gerekli belgeler hakkında detaylı bilgi için İŞKUR'un web sitesini (https://www.iskur.gov.tr/) ziyaret edebilir veya en yakın İŞKUR il müdürlüğüne başvurabilirsiniz.

Bu müjdeli haber, engelli ve eski hükümlü vatandaşlar için yeni umutlar doğuruyor. Kendi işlerini kurarak ekonomik bağımsızlıklarını kazanacak olan vatandaşlarımız, topluma da katkıda bulunma imkanı yakalayacaklar.

Ek Bilgiler:

İŞKUR'un engelli ve eski hükümlülere yönelik diğer programları hakkında bilgi için https://www.iskur.gov.tr/is-arayan/aktif-isgucu-programlari/engelli-ve-eski-hukumlu-projeleri/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

Engelli ve eski hükümlü vatandaşlara yönelik hibe destekleri hakkında bilgi almak için İŞKUR ALO 170'i arayabilirsiniz.

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