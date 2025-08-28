DOLAR
ENKA Açıkhava Sineması "Bir Cumhuriyet Şarkısı" ile sezonu kapattı

ENKA Açıkhava Sineması, ENKA Sanat ve Başka Sinema işbirliğiyle hazırlanan seçkinin kapanışını "Bir Cumhuriyet Şarkısı" gösterimiyle gerçekleştirdi.

ÜMİT AKSOY - Ağustos ayı boyunca sinemaseverleri hem yerli hem yabancı seçkin yapımlarla buluşturan ENKA Açıkhava Sineması, sezonu Yağız Alp Akaydın'ın yönettiği "Bir Cumhuriyet Şarkısı" filminin gösterimiyle tamamladı.

Gösterimin odağında 1930'lar ve ilk Türk operası "Özsoy" vardı

Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın'ın üstlendiği ve 1930'lar Türkiye'sinde geçen filmin başrollerinde Ertan Saban, Şifanur Gül ve Salih Bademci yer aldı. ENKA Sanat'ın Başka Sinema işbirliğiyle hazırladığı seçki kapsamında seyirciyle buluşan yapım, ilk Türk operası Özsoy'un bestelenme süreci ile Türkiye Cumhuriyeti'nin köklü dönüşüm dönemini perdeye taşıdı.

Murat Ovalı: Seçki çeşitliliği ve genç izleyici ilgisi

ENKA Sanat Koordinatörü Murat Ovalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada: "Film seçkimiz dram, komedi, korku, bilim kurgu gibi farklı türlerde, yerli ve yabancı ödüllü yapımlardan oluştu. Seçkiyi hazırlarken önceliğimiz hem dünya sinemasından hem de Türkiye'den farklı bakış açılarını bir araya getirmekti. Son dönemde öne çıkan yapımları takip ettik. Aynı zamanda sinema tarihine kült yapım olarak adını yazdıran filmlere de yer açtık. Böylece izleyiciler, geçmişten günümüze kadar uzanan geniş bir yelpaze ile karşılaşmış oldu." dedi.

Gösterimlerin "Bir Cumhuriyet Şarkısı" filmiyle son bulduğunu kaydeden Ovalı, "Bir Cumhuriyet Şarkısı, yalnızca bir dönem filmi değil, aynı zamanda Türkiye'nin kültürel ve toplumsal dönüşümünü anlatan güçlü bir yapım. Film, 1930'lu yıllarda Atatürk'ün modernleşme vizyonu doğrultusunda, genç bir besteciye ilk Türk operasını besteleme görevinin verilmesini konu alır. 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi, özellikle genç izleyicilerimize bu filmi sunmanın son derece anlamlı olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ovalı, gösterimlere gösterilen ilgiden söz ederek: "ENKA Açıkhava Sineması'nda bu yıl da sinemaseverleri doğanın kalbinde, yıldızların altında sinema sanatının büyüsüyle buluşturduk. Açık havada film izlemek, sadece bir yaz akşamı etkinliği değil, izleyiciyi şehir hayatının temposundan uzaklaştırarak sanatla, doğayla ve birbirleriyle bağ kurmalarını sağlayan özgün bir deneyim sunuyor. Ağustos ayı boyunca gösterimini gerçekleştirdiğimiz filmler yoğun ilgi gördü. Burada yediden yetmişe farklı yaşlarda pek çok ziyaretçiyi ağırladık. Bu yıl özellikle genç izleyicilerin ilgisi dikkat çekiciydi. Üniversite öğrencilerinden genç profesyonellere uzanan geniş bir kitle, ENKA Açıkhava Sineması'nı doldurdu. Bunun yanı sıra düzenli izleyicilerimiz de her zaman olduğu gibi programın sıkı takipçisi oldu." dedi.

Gelecek dönem planlarına dair Ovalı, "Bu yıl gördüğümüz yoğun ilgi, bize programın izleyicilerle güçlü bir bağ kurduğunu gösterdi. Önümüzdeki yıl da aynı çizgiyi sürdürerek, uluslararası yapımları, Türk sinemasının yeni örneklerini ve farklı temalara odaklanan seçkileri bir araya getirmeyi planlıyoruz. Açık hava atmosferinin verdiği o özel deneyimi korurken, sürpriz başlıklarla izleyicilerimizi yeniden buluşturmayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

Seçkiden öne çıkan yapımlar

Sinema tarihinin farklı dönemlerinden, çeşitli türlerden ve anlatı biçimlerinden oluşan seçkide "12 Maymun", "Olağan Şüpheliler", "Forrest Gump", "Hayalet", "Dokunulmazlar", "Maske", "Dolunay Katilleri", "Gladyatör 2", "Maria" ve "Mukadderat" gibi yapımlar da izleyiciyle buluştu.

ENKA Açıkhava Sineması, gösterimlerini yıldızların altında tamamlayarak izleyicilere kapsamlı ve dönemsel bir sinema deneyimi sundu.

