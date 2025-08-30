Enstitü İstanbul İSMEK 2025-2026 Başvuruları 1 Eylül'de Başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Enstitü İstanbul İSMEK için 2025-2026 eğitim dönemi başvuruları 1 Eylül'de başlayacak. Eğitimler 150 merkezde verilecek ve başvurular İstanbul Senin uygulaması ile Enstitü İstanbul İSMEK'in internet sitesi üzerinden alınacak.

Başvuru ve Eğitim Tarihleri

Dönem eğitimleri 15 Eylül'de başlayacak ve başvurular yıl boyunca devam edecek. Enstitü, eğitimlerini dört ana alanda sunacak: Mesleki ve Teknik, Kişisel Gelişim, Güzel Sanatlar ve El Sanatları ve Zanaat.

Yeni Uzmanlık Okulları

Yeni dönemde Enstitü İstanbul İSMEK, dört yeni uzmanlık okulunu hizmete açıyor: Arnavutköy Fırıncılık ve Pastacılık Okulu (Gastronomi ve Mutfak Sanatları), Arnavutköy Moda Okulu (Moda Tasarımı ve Tekstil Teknolojisi), Şişli Yapay Zeka ve Yenilikçi Teknolojiler Okulu (Bilişim Teknolojileri) ve Ümraniye Müzik ve Gösteri Sanatları Okulu (Müzik ve Gösteri Sanatları).

Programlar ve Satış Merkezleri

Yeni okullarla birlikte Enstitü İstanbul İSMEK, toplam 22 uzmanlık okulunda sanat ve meslek eğitimleri sunacak. 1500'ü aşkın program kapsamında, bilişim teknolojilerinden gastronomiye, çocuk gelişiminden moda ve tekstile, robotik ve yapay zekadan sahne sanatlarına kadar geniş bir yelpazede ücretsiz eğitim hizmeti verilecek.

Geçen dönemde Şişhane ve Süleymaniye'de katılımcıların ürünlerini satışa çıkarıp gelir elde edebildiği iki satış merkezi bulunuyordu; yeni dönemde Müze Gazhane Dükkan İstanbul satış ofisi de hizmete açılacak.