Enver İbrahim'den Gazze'ye 'Acil ve Engelsiz Erişim' Çağrısı

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, İsrail'in saldırılarının sürdüğü Gazze'ye yönelik insani yardımın "acilen ve hiçbir engele takılmadan" ulaştırılması çağrısında bulundu ve bölgedeki ablukayı kırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na destek mesajı verdi.

Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamaya göre, Enver İbrahim filoda yer alan 34 Malezyalı insani yardım gönüllüsünün ilerleyişini yakından takip ediyor. Açıklamada, filoya yönelik herhangi bir engellemenin bölgedeki halkın çektiği acıları daha da artıracağı vurgulandı.

Enver, Gazze'ye insani yardımın acilen ve herhangi bir engelle karşılaşmadan ulaştırılması çağrısında bulundu. Ayrıca açıklamada, "Başbakan, hükümetin ve tüm Malezyalıların, dayanışma ve adalet ilkeleri doğrultusunda bu insani yardım misyonunu kararlılıkla desteklediğini teyit etmektedir." ifadesine yer verildi.

Küresel Sumud Filosu ve taşıdığı insani yardım

Onlarca gemiden oluşan Küresel Sumud Filosu, günlerdir Gazze'ye doğru yol alıyor. Filoda özellikle tıbbi yardım malzemeleri olmak üzere çok miktarda insani yardım bulunuyor. Söz konusu filo, bugüne kadar Gazze'ye doğru toplu şekilde çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.

Filoya ilişkin bilgi Bernama ajansının haberinde yer aldı; açıklamada Malezya'nın misyonu desteklediği bir kez daha belirtildi.

Sumud: Direnişin anlamı

Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü. Sumud kavramı, Filistinlilerin topraklarında kalması, kimlik ve kültürün korunması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnmeyi ifade ediyor. Kavramı tasvir etmek için zeytin ağacı ve köylü hamile kadın imgeleri kullanılıyor.