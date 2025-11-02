EPDK Açıkladı: 2026'da Elektrik Faturalarında Devlet Desteği — 4 bin kWh Limiti

EPDK, 1 Ocak 2026'den itibaren mesken aboneleri için yıllık <strong>4 bin kWh</strong> sınırı belirledi; AFAD, içme suyu ve tarımsal faaliyetlere <strong>150 milyon kWh</strong> limiti getirildi.

EPDK'dan 2026'da Elektrik Faturalarında Yeni Dönem

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) kurul kararı, elektrik faturalarında ve tedarik sisteminde 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek değişikliklerin yol haritasını çizdi. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme, milyonlarca abonenin hangi koşullarda devlet desteği kapsamında ulusal tarifede kalacağını netleştiriyor.

Kararın Detayları ve Yürürlük Tarihi

EPDK Kurulu'nun 30 Ekim 2025 tarihli toplantısında alınan karar, enerji piyasasında 'Son Kaynak Tedarik Tarifesi' (SKTT) uygulamasına ilişkin sınırları yeniden belirliyor. Karar, tüketicilerin serbest piyasadan ziyade düzenlenmiş ulusal tarifeden yararlanıp yararlanamayacağını belirleyecek tüketim üst sınırını içeriyor.

Devlet Desteğinden Kimler Yararlanacak?

Kamusal tarifeye erişim anlamında halk arasında 'devlet desteği' olarak adlandırılan uygulama, tüketicileri dalgalı piyasa fiyatlarından koruyarak ulusal tarifeden enerji almalarını sağlıyor. EPDK'nın yeni düzenlemesi, bu korumanın kapsamını 4 bin kWh yıllık tüketim sınırı ile tanımlıyor.

Kimler Faydalanacak?

Yıllık elektrik tüketimi 4 bin kWh'nin altında kalan tüm mesken aboneleri, düzenlenmiş ulusal tarifeden faturalandırılmaya devam edecek. Bu abone grubu, devletin fiyat koruması kapsamında kalacak.

Sınırı Aşanlar Ne Olacak?

Yıllık tüketimi 4 bin kWh'yi aşan mesken aboneleri ise 'yüksek tüketimli abone' kategorisine alınarak Son Kaynak Tedarik Tarifesi (SKTT) kapsamına geçirilecek.

Apartmanlar, Siteler ve Kamu Kurumları

EPDK kararı yalnızca bireysel konutları kapsamayacak; toplu yaşam alanları ve bazı kamu binaları da düzenlemeye dahil edildi. Mahalli idareler, kamu kurum ve kuruluşları ile apartman ve konut sitelerinin ortak kullanım alanlarına ait tüketimler (merdiven otomatikleri, asansörler, bahçe aydınlatması vb.) için de yıllık 4 bin kWh sınırı uygulanacak.

AFAD, İçme Suyu ve Tarımsal Faaliyetler İçin Yüksek Limit

EPDK, sosyal ve stratejik açıdan kritik bazı alanlar için çok daha yüksek bir limit belirledi. T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından kurulan geçici barınma merkezleri, köylerde içme suyu temini amaçlı tesisler ile tarımsal faaliyetler (sulama vb.) tüketici grubu için yıllık sınır 150 milyon kWh olarak belirlendi. Bu düzenleme, bu hizmetlerin kesintisiz ve düşük maliyetli sürdürülmesini güvence altına almayı hedefliyor.

EPDK'nın kararı, 2026'da elektrik faturalarında devlet korumasının kapsamını daha şeffaf ve ölçülebilir hale getiriyor; tüketiciler için hangi koşullarda ulusal tarifeden yararlanılacağı artık netleşmiş durumda.

