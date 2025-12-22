Epstein dosyaları ve sansür iddiaları: Blanche'dan 'Trump ile ilgisi yok' yanıtı

Epstein dosyaları ve sansür tartışmasına ABD'den yanıt

ABD Adalet Bakanı Yardımcısı Todd Blanche, Jeffrey Epstein dosyalarının bazı kısımlarının erişime kaldırılması ve sansürlendiği yönündeki eleştiriler hakkında açıklama yaptı. Blanche, alınan önlemlerin "Başkan Trump ile hiçbir ilgisi yok" şeklinde değerlendirdi.

Blanche: "Bunun Başkan Trump ile hiçbir ilgisi yok"

"Epstein Kütüphanesi" adlı internet sitesinde yayınlanan ve Donald Trump’ın görüldüğü bir fotoğrafın da yer aldığı dosyaların kısa süre sonra erişimden kaldırılmasını değerlendiren Blanche, kararın mağdur haklarına ilişkin bildirimler üzerine alındığını söyledi. Blanche, "Bu tür fotoğraflarla ilgili mağdur hakları gruplarından bildirim aldığımızda, fotoğrafı kaldırıp soruşturma başlatıyoruz. Fotoğrafla (Trump’ın görüldüğü) ilgili soruşturmamız hala devam ediyor. Fotoğraf tekrar yayınlanacak ve tek soru, fotoğrafta herhangi bir sansür olup olmayacağı" dedi.

"Mağdurları korumak için"

Blanche, dosyaların tamamının ABD Kongresi’nin belirlediği son tarih olan Cuma gününde yayınlanmaması yönündeki eleştirilere de yanıt verdi. Kurbanların isimleri ve fotoğraflarının gizlenmesinin zaman aldığını vurgulayan Blanche, sürecin "yüzlerce avukatın her bir belgeyi incelediği" metodik bir çalışma gerektirdiğini belirtti ve bunun Şeffaflık Yasası kapsamındaki bir gereklilik olduğunu söyledi.

Blanche, incelemelerin sürdüğünü ve daha fazla belgenin yayımlanacağına dair açıklama yaparken, "Belgeleri incelemeye ve süreci sürdürmeye devam etmemizin nedeni, mağdurları korumak içindir" ifadelerini kullandı.

Fotoğraf sansürsüz şekilde yeniden yayınlandı

ABD Adalet Bakanlığı ise, yayınlanan Epstein belgeleri arasında yer alan ve Trump’ın görüldüğü görselin inceleme için geçici olarak yayından kaldırıldığını açıkladı. Bakanlık, inceleme sonucunda fotoğrafta Epstein kurbanlarından herhangi birinin görülmediğine dair kanıt bulunmadığını ve fotoğrafın herhangi bir değişiklik veya sansür uygulanmadan yeniden yayınlandığını bildirdi. Açıklamada, söz konusu fotoğrafa erişim sağlayan bağlantının da paylaşıldığı belirtildi.

Yetkililer, incelemelerin tamamlanmasının ardından daha fazla belgenin kamuoyuyla paylaşılacağını ifade ediyor.

