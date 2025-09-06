Erakçi: ABD 'adil ve karşılıklı saygı' derse nükleer görüşmelere başlanır

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ile nükleer görüşmelere yeniden başlamanın koşulunu açıkladı. Erakçi, Tahran'da düzenlenen İran Serbest ve Ticaret Bölgelerinin Yatırım Kabiliyetleri Ulusal Konferansı'nda yaptığı konuşmada bu mesajı verdi.

Görüşmelerin şartı

IRNA'ya göre Erakçi, ABD yönetimiyle yapılacak müzakerelerin yeniden başlaması için şartı netleştirdi: "Amerikalılar, adil ve karşılıklı saygı temelinde müzakerelere hazır oldukları sonucuna vardıkları gün biz de görüşmelere başlamaya hazır olacağız."

Erakçi, Avrupa ülkeleriyle görüşmelerin sürdüğünü ve aracı kurumlar aracılığıyla ABD ile de mesaj alışverişi yapıldığını belirtti.

UAEA ile yeni işbirliği modeli ve Viyana görüşmesi

Erakçi, İran'ın İsrail ve ABD'nin saldırısından sonra işbirliğini askıya aldığı Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile yeni bir işbirliği modeli üzerinde anlaşmaya çalıştıklarını söyledi. Bu kapsamda, "dün Viyana'da yapılan görüşmenin olumlu geçtiğini" ifade etti.

Erakçi'nin açıklamaları, Tahran ile Washington arasında doğrudan görüşmelerin yeniden başlamasına yönelik belirsizliğin sürdüğü bir ortamda geldi.