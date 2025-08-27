Erakçi: UAEA Müfettişleri Buşehr'de Yakıt Değişimini Denetleyecek

Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi kararıyla denetim izni verildi

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) müfettişlerinin ülkeye girişinin, Buşehr'deki nükleer santraldeki yakıt değişiminin denetlenmesi amacıyla Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'nin kararıyla gerçekleştiğini bildirdi.

Resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan Erakçi, mecliste çıkarılan yasa ve ardından yaşanan tartışmalara ilişkin, bazı milletvekillerinin iddia ettiği gibi yasanın ihlal edilmediğini vurguladı. Erakçi, "Meclis tarafından onaylanan yasa, Ajans ile işbirliğini Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyinin kararına bağlıyor. Bu nedenle yasaya göre, Ajans'tan gelen tüm talepler, karara bağlanmak üzere Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyine gönderiliyor." dedi.

Erakçi ayrıca, "Buşehr'deki santralin yakıtının değiştirilmesi Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı müfettişlerinin gözetiminde yapılmalıdır. Her türlü işbirliği, İran milletinin çıkarlarına hizmet eden meclisin yasası çerçevesinde yürütülecektir." ifadeleriyle denetim izninin gerekçesini açıkladı.

Erakçi, Tahran Araştırma Merkezi'nde de denetime izin verildiğine dair yapılan açıklamalara ise değinmedi.

İran ile UAEA arasında yeni bir işbirliği modeline ilişkin mutabakat iddialarını da değerlendiren Erakçi, "Henüz kesin olarak onaylanmış bir metin yok. İki taraf arasında bazı görüş alışverişleri yapıldı ve Ajans'ın görüşleri de birkaç kez yazılı olarak sunuldu." şeklinde konuştu.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, bugün yaptığı açıklamada denetimlere onay verildiğini duyurmuştu. Açıklamanın ardından bazı milletvekilleri karara tepki göstererek bunun ülkenin UAEA ile işbirliğini sınırlandıran mevcut yasaları ihlal ettiğini ve konuyu yargıya taşıyacaklarını bildirdi.

Meclisin UAEA ile işbirliğini askıya alma yasası ve gerekçeleri

Meclis, UAEA'yı İsrail ve ABD'nin saldırılarına yol açmakla ve casusluk faaliyetleriyle suçlayarak Ajans ile işbirliğinin durdurulmasını öngören bir yasa hazırlamıştı. UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi'nin, İsrail ve ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik iddia edilen saldırılarını kınamaması, Tahran'da büyük tepki çekmişti.

Söz konusu yasa, UAEA denetçilerinin ülkeye girişini yasaklamaya ve tüm denetim faaliyetlerini durdurmaya zorlayan hükümleri içeriyordu ve 26 Haziran'da mecliste çıkarılan yasalar için nihai karar merci Anayasayı Koruyucular Konseyi tarafından da onaylanmıştı.

Ayrıca yasa, hükümetin özellikle bazı İranlı üst düzey yetkililer tarafından "casus" olarak nitelendirilen UAEA Başkanı Rafael Grossi ile herhangi bir işbirliği yapmasını da engelliyordu.