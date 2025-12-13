Eray Karadeniz, Gaziosmanpaşa’da Kuaför ve Güzellik Salonu İşletmecileriyle Buluştu

Su Kemeri Sosyal Tesisi'nde düzenlenen kahvaltı programı

Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, Gaziosmanpaşa’da faaliyet gösteren kuaför ve güzellik salonu işletmecilerini Su Kemeri Sosyal Tesisi’nde düzenlenen kahvaltı programında ağırladı. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada işletmeciler ulaşım, çevre düzenleme ve temizlik gibi konularda talep ve önerilerini paylaştı.

Her talebi dikkatle dinleyip tek tek not alan Başkan Vekili Karadeniz, vatandaşlara içtenlikle cevap vererek gerekli çalışmaların en kısa sürede yapılacağını söyledi.

Programda konuşan Başkan Vekili Karadeniz, "Göreve geldiğimiz ilk gün şunu ifade etmiştik: ‘Makamında oturan, belediyeden dışarıya çıkmayan bir süreç yönetmeyeceğiz. Sokakta vatandaşıyla hemhal olan, bir sıkıntı varsa yerinde çözmeye gayret eden bir yönetim anlayışımız var.’ Amacımız; Gaziosmanpaşa’ya hizmet etmek, yeni eserler kazandırmak. En büyük gücümüz Gaziosmanpaşalılar. O yüzden bugün sizlerle bir aradayız. Sizlerin fikirleri, bakış açıları önemli. İnşallah sizlerin tavsiyeleriyle Gaziosmanpaşa’ya çok güzel hizmetler yapmak nasip olur" ifadelerini kullandı.

