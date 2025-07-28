Erbakan Bursa'da Orman Yangınından Etkilenen Mahalleyi Ziyaret Etti

Erbakan Orman Yangınlarına Dikkat Çekti

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, hızlı bir ziyaretle Bursa'nın Gürsu ilçesine bağlı kırsal Karahıdır Mahallesini, orman yangınlarından etkilenen vatandaşlarla buluşmak amacıyla ziyaret etti.

Yangınların Sabotaj İhtimali

Erbakan, yangınlar hakkında bilgi almak ve etkilenen vatandaşların dertlerine ortak olmak amacıyla gerçekleştirilen ziyarette, önemli bir tehlikenin sabotaj ihtimali olduğuna dikkat çekti. Yangınların 25 ayrı bölgede birden ortaya çıkmasının anormal bir durum olduğunu vurgulayan Erbakan, bu durumun kamuoyunda şüphe yarattığını dile getirdi.

“Bu yangınların büyük çoğunluğu insan olmayan, insan yoğunluğunun bulunmadığı yerlerde meydana geldi.” diyen Erbakan, yangınların öğleden sonra, akşam üzeri ve akşam saatlerinde çıkmasının da sabotaj şüphesini artırdığını ifade etti.

Soruşturma Çağrısı

Erbakan, yangınların bir sabotaj ile kasıtlı olarak çıkarılması durumunda, sorumlularının mutlaka bulunması gerektiğini belirterek, “Bu konuda gerekli soruşturmanın en etkili şekilde yapılması son derece büyük önem arz etmektedir.” dedi.

Yangından etkilenen vatandaşlarla sohbet eden Erbakan'a, partisinin genel başkan yardımcıları Naim Öztürk, Mustafa Sezgin ve Mehmet Altınöz de eşlik etti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan (ortada), yangından etkilenen Bursa'nın Gürsu ilçesine bağlı kırsal Karahıdır Mahallesi'ne ziyarette bulundu. Erbakan, mahalledeki kahvehanede basın açıklaması yaptı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan (ortada), yangından etkilenen Bursa'nın Gürsu ilçesine bağlı kırsal Karahıdır Mahallesi'ne ziyarette bulundu. Erbakan, mahalledeki kahvehanede basın açıklaması yaptı.