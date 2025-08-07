DOLAR
Erbakan'dan Çanakkale'de İktidar Vurgusu

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Çanakkale'de partililerle buluşarak iktidara yürüyüşlerini sürdürdüklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 07.08.2025 18:12
Güncelleme Tarihi: 07.08.2025 18:12
Erbakan'dan Çanakkale'de İktidar Vurgusu

Erbakan'dan Çanakkale Ziyareti

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Çanakkale'nin Ayvacık ve Biga ilçelerinde partililerle bir araya gelerek önemli mesajlar verdi. İlk olarak Ayvacık İlçe Başkanlığı'nı ziyaret eden Erbakan, burada partililerle buluştu ve esnafla görüşme fırsatı yakaladı.

Biga'da Açılış Töreni

Erbakan, daha sonra partisinin Biga İlçe Başkanlığı'nın açılışını gerçekleştirdi. Burada yaptığı konuşmada, partilerinin iktidara yürüyüşünün devam ettiğini vurguladı.

Borçlanma Olmayacak, Kaynak Üretilecek

Erbakan, denk bütçe uygulamalarına dikkat çekerek, bu sayede borçlanmanın önüne geçileceğini ve borç faizinden kurtulmanın mümkün olduğunu ifade etti. Ayrıca, Yeniden Refah Partisi'nin AR-GE Başkanlığı'nın hazırladığı 'Milli Kaynak Paketlerimiz' kitabındaki adımlarla kaynak üretileceğini belirtti.

“Elde edilecek tüm bu imkanları önce millet anlayışıyla millete vereceğiz. Tıpkı 54. Hükümet'in başında Erbakan Hocamız'ın olduğu dönemde yaşanan bolluk ve bereket döneminde olduğu gibi Yeniden Refah ile yeniden bu ortamı yaşatacağız inşallah,” diye konuştu.

Konuşmaların ardından açılış töreni gerçekleştirildi. Programa Biga Belediye Başkanı Alper Şen, Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Mehmet Salih Yüzbaşı ile diğer ilgililer ve partililer katıldı.

