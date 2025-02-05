DOLAR
35,92 0,02%
EURO
37,45 -0,29%
ALTIN
3.305,45 -0,66%
BITCOIN
3.537.575,14 0,33%

Erbakan'dan Trump'ın Gazze Planına Sert Tepki: Amerikan Üsleri Kapatılmalı

Fatih Erbakan, Trump'ın Gazze planına karşı çıkarak Türkiye'deki Amerikan üslerinin kapatılması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 17:00
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 17:00
Erbakan'dan Trump'ın Gazze Planına Sert Tepki: Amerikan Üsleri Kapatılmalı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'dan Trump'ın Gazze Planına Tepki

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planına yönelik sert bir açıklamada bulundu. Erbakan, "Bu saldırgan ve siyonist yaklaşım karşısında, Türkiye'deki tüm Amerikan üslerini ve radarlarını bugünden tezi yok kapatmamız gereklidir," dedi.

Gazze'de 50 Binden Fazla Sivil Katledildi

Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 7 Ekim 2023'te başlayan İsrail saldırılarında 50 binden fazla sivilin katledildiğini vurgulayan Erbakan, ABD yönetiminin "siyonist rejime hamilik yapmaya" devam ettiğini kaydetti. Erbakan, ABD'nin, "arzımevut" olarak adlandırılan siyonist işgal planlarını hayata geçirmek için kurulmuş bir devlet olduğunu ifade etti.

Trump'tan Tehditkar Açıklamalar

Erbakan, Trump'ın açıklamalarını değerlendirdiğinde, Amerika'nın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile olan ilişkilerinin, işgal ve terör planlarının örtüsü olduğunu dile getirdi. Erbakan, "Trump, 'Gazze artık bir Amerikan toprağı olacak' diyor. Biz biliyoruz ki, Gazze'ye İsrailli işgalciler yerleştirilecek," ifadelerini kullandı.

Ateşkes ve Tehditler

Erbakan, "Mısır ve Ürdün'ün tehdit edildiğini," Türkiye ve Suudi Arabistan'ın ise sürece karşı çıkmaması için baskı altında olduğunu belirtti. "Ateşkes, Gazzelilerin gözyaşı dinsin diye değil, Amerikan işgali başlasın diye yapılmıştır," diyerek Gazzelilerin geleceği için endişe duyduğunu vurguladı.

BM'nin Yetersizliği ve Eylem Çağrısı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in konuya ilişkin etkisiz kaldığını ifade eden Erbakan, BM'nin "siyonist Amerika yönetiminin elinde esir durumunda olduğunu" öne sürdü. Erbakan, Türkiye'nin gerekli diplomatik girişimleri başlatması ve Müslüman ülkelerin ortak hareket etmesi gerektiğini belirtirken, "Bu siyonist küstahlık karşısında adım atılması gereklidir," dedi.

İLGİLİ HABERLER

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

İstanbul'da Simit Fiyatlarına Gizli Zam: Tanesi 20 TL'ye Ulaşmış Durumda

2025’te Kamuya Memur Alımları Başlıyor: İşte Tüm Detaylar!

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da Dolandırıcılık Şokunu Yaşatan 'Polis' Şüphelisi Yakalandı
2
Kocaeli'de Hızır 41-Afet Mutfağı Hayata Geçti
3
Özbekistan ve Malezya, Yenilikçi Gelişim Dönemine Geçiyor
4
Erbakan'dan Trump'ın Gazze Planına Sert Tepki: Amerikan Üsleri Kapatılmalı
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kadın Kolları Kongresi'nde Kadınların Güçlendirilmesi Üzerine Vurgu Yaptı
6
Antalya'da Yolcu Otobüsü Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 32 Yaralı
7
Kahramanmaraş Depremlerinde Hayatını Kaybedenler '04.17' Panosunda Yaşatılıyor

2025'te Emeklilere Çifte Zam Müjdesi: Yüzde 50 Artış ve 9.000 TL Ek Ödeme

Emeklilere Üçlü Maaş Müjdesi: Milyonlar Bilmiyor!

TOKİ'den 50 İli Kapsayan Arsa Satışı! Son 2 Gün Kaldı!

THY Açıklandı! 5-6 Şubat Seferleri İptal

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış

Hurda Araç Teşvikiyle Otomobillerde Yüzde 10-20 İndirim Fırsatı

2025’te Kamuya Memur Alımları Başlıyor: İşte Tüm Detaylar!

Emekli Maaşlarına Zam Resmi Gazete'de Yayımlandı! Fark Ödemeleri Bekleniyor

İstanbul'da Simit Fiyatlarına Gizli Zam: Tanesi 20 TL'ye Ulaşmış Durumda

Erdoğan'dan Gençler ve Kadınlara 270 Bin Lira Kredi Desteği Müjdesi!

Hükümetten KOBİ'lere Büyük Destek: Üst Limit 10 Milyon Liraya Çıktı