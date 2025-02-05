Erbakan'dan Trump'ın Gazze Planına Sert Tepki: Amerikan Üsleri Kapatılmalı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'dan Trump'ın Gazze Planına Tepki

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planına yönelik sert bir açıklamada bulundu. Erbakan, "Bu saldırgan ve siyonist yaklaşım karşısında, Türkiye'deki tüm Amerikan üslerini ve radarlarını bugünden tezi yok kapatmamız gereklidir," dedi.

Gazze'de 50 Binden Fazla Sivil Katledildi

Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 7 Ekim 2023'te başlayan İsrail saldırılarında 50 binden fazla sivilin katledildiğini vurgulayan Erbakan, ABD yönetiminin "siyonist rejime hamilik yapmaya" devam ettiğini kaydetti. Erbakan, ABD'nin, "arzımevut" olarak adlandırılan siyonist işgal planlarını hayata geçirmek için kurulmuş bir devlet olduğunu ifade etti.

Trump'tan Tehditkar Açıklamalar

Erbakan, Trump'ın açıklamalarını değerlendirdiğinde, Amerika'nın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile olan ilişkilerinin, işgal ve terör planlarının örtüsü olduğunu dile getirdi. Erbakan, "Trump, 'Gazze artık bir Amerikan toprağı olacak' diyor. Biz biliyoruz ki, Gazze'ye İsrailli işgalciler yerleştirilecek," ifadelerini kullandı.

Ateşkes ve Tehditler

Erbakan, "Mısır ve Ürdün'ün tehdit edildiğini," Türkiye ve Suudi Arabistan'ın ise sürece karşı çıkmaması için baskı altında olduğunu belirtti. "Ateşkes, Gazzelilerin gözyaşı dinsin diye değil, Amerikan işgali başlasın diye yapılmıştır," diyerek Gazzelilerin geleceği için endişe duyduğunu vurguladı.

BM'nin Yetersizliği ve Eylem Çağrısı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in konuya ilişkin etkisiz kaldığını ifade eden Erbakan, BM'nin "siyonist Amerika yönetiminin elinde esir durumunda olduğunu" öne sürdü. Erbakan, Türkiye'nin gerekli diplomatik girişimleri başlatması ve Müslüman ülkelerin ortak hareket etmesi gerektiğini belirtirken, "Bu siyonist küstahlık karşısında adım atılması gereklidir," dedi.