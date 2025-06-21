Erbakan, Giresun İl Kongresi'nde Yoğun Mesajlar Verdi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Giresun İl Kongresi'nde

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Giresun 3. Olağan İl Kongresi'ne katılmak üzere Giresun Belediyesi Kültür ve Fuar Merkezi'nde bir araya geldi.

Uluslararası Sorunlara Dikkat Çekti

Erbakan, konuşmasında Gazze, Arakan, Keşmir ve Myanmar'da yaşanan olaylara vurgu yaparak, "Bu sorunları gördükçe geceleri uyuyamıyoruz" ifadelerini kullandı.

İran'a Destek Mesajı

Ayrıca, Ordu İl Başkanlığı binasının açılış törenine katılan Erbakan, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına da değindi. "Son derece şımarık ve azgın şekilde siyonist İsrail bu saldırıları gerçekleştiriyor. Bu alçak saldırı karşısında İran da meşru müdafaa hakkını doğal bir şekilde, hukuka uygun şekilde kullanıyor. Burada İran'ın başarılı olmasını diliyoruz" şeklinde açıklamalarda bulundu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Ordu İl Başkanlığı binasının açılış törenine katıldı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Ordu İl Başkanlığı binasının açılış törenine katıldı.