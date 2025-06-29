Erbakan: Terör Örgütü İsrail Gazze'yi Bombalıyor

Denizli Kongresinde Erbakan'dan Sert Açıklamalar

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Denizli 2. Olağan Kongresi'nde önemli değerlendirmelerde bulundu.

Merkezefendi Kültür Merkezi'nde gerçekleşen kongrede, Erbakan, İsrail ve onun destekçisi olan Amerika'yı terör örgütü olarak nitelendirerek, "Terör örgütü İsrail ve onun uşağı Amerika bir yandan Gazze'yi bombalıyor, yerle bir ediyor, tamamen İsrail'e katmak için gerekli adımları atıyor" dedi.

İslam Dünyası Saldırı Altında

İslam coğrafyasının yoğun bir saldırı altında olduğunu vurgulayan Erbakan, İsrail'in Gazze'deki soykırımının yanı sıra İran ve Yemen'e yönelik saldırılarına da dikkat çekti.

"Bir yandan Suriye'de Beşar Esad döneminden kalan bütün askeri varlığı yerle bir ediyor, vuruyor. Bir yandan İran'a saldırıyor, bir yandan Yemen'e saldırıyor ve en son İran saldırısıyla başta Türkiye olmak üzere bütün dünyaya 'sıra size geliyor' mesajını açık bir şekilde veriyor" şeklinde konuştu.

Güçlü Bir Tepki Çağrısı

İsrail'e kınama yerine güçlü bir karşılık verilmesi gerektiğini savunan Erbakan, bu saldırıların, Milli Görüş'ün yıllardır savunduğu görüşlerin ne kadar geçerli olduğunu gösterdiğini belirtti.

"İsrail'in ve Amerika'nın Irak ve Suriye'den sonra İran'a saldırmaları ve sıranın Türkiye'ye adım adım geliyor olması, Milli Görüş'ü haklı çıkaran bir durumdur" dedi.

Seçim Sonuçları ve Babasının Adı

Kongrede mevcut başkan Ömer Kocamanoğlu, tek listeyle yapılan seçimde güven tazeleyerek tekrar seçilmiştir.

Ayrıca, Erbakan, Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından merhum babası Necmettin Erbakan'ın adının verildiği bulvarı da ziyaret etti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan (sağ3), Merkezefendi Kültür Merkezi'nde partisinin Denizli 2. Olağan Kongresi'ne katıldı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan (sağ3), Merkezefendi Kültür Merkezi'nde partisinin Denizli 2. Olağan Kongresi'ne katıldı.