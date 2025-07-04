Erbakan ve Arıkan’dan Önemli Ziyaret: Ortak Gündemler Ve Gelecek Stratejileri

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ı ziyaret etti. Ziyaret, Saadet Partisi Genel Merkezinde basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Ziyaretin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Erbakan, Saadet Partisini "yabancısı olmadıkları bir camia" olarak değerlendirerek, Arıkan'ı genel başkanlık görevi için tebrik etti. Görüşmede ülke ve bölge gündemi ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulunduklarını belirten Erbakan, orman yangınları konusunda duyduğu endişeleri dile getirerek, hayatını kaybeden vatandaşlar için Cenab-ı Allah'tan rahmet diledi ve yangınların bir an önce kontrol altına alınmasını temenni etti.

Erbakan, ayrıca Terörsüz Türkiye süreci çerçevesinde Meclis'te kurulması planlanan komisyonda fikir alışverişinde bulunduklarını ifade etti. Yeni anayasa süreci hakkında da görüş alışverişinde bulunduklarını kaydeden Erbakan, "İktidarın nasıl bir yol izleyeceği ve bu süreçte Yeniden Refah Partisi'nin nasıl bir katkı sağlayacağı hususunda fikir alışverişinde bulunduk." şeklinde konuştu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Erbakan ve beraberindeki heyete ziyaretlerinden dolayı teşekkür edip, meclis çalışmalarında nelerin yapılabileceği, dış politikada alınacak kararların ülke menfaatleri açısından nasıl sonuçlar doğuracağı üzerine önemli görüşmeler yapıldığını belirtti.

İttifak konusunu değerlendiren Erbakan, "İttifak konusu seçime yakın dönemde görüşülecek ve üzerinde durulacak bir konudur." ifadelerini kullanarak, muhafazakar seçmene hitap eden partilerin birlikte hareket etmesinin sinerji oluşturarak daha etkili sonuçlar doğurabileceğini vurguladı.

Meclis’te kurulması planlanan komisyona dair tutumlarına yanıt veren Erbakan, komisyonun çalışma esaslarının adil bir şekilde olması gerektiğini ve henüz net bir karar alınmadığını belirtti. Arıkan, Saadet Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya'nın, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a komisyonda öneriler içeren bir dosya sunduğunu da ifade etti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan (solda), Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ı (sağda) Saadet Partisi Genel Merkezinde ziyaret etti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan (solda), Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ı (sağda) Saadet Partisi Genel Merkezinde ziyaret etti.