Erbakan ve Babacan'dan Ortak Basın Toplantısı: Terörle Mücadele ve Erken Seçim Konuları Ele Alındı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'dan Babacan'a Ziyaret

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret ederek önemli konuları masaya yatırdı. DEVA Partisi Genel Merkezi'nde basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmenin ardından Erbakan ve Babacan, ortak bir basın toplantısı düzenledi.

Fikir Alışverişi ve Ortak Hedefler

Görüşmenin ardından basına açıklamalarda bulunan Babacan, ziyaretten dolayı Erbakan ve heyetine teşekkür ederek, gündeme ilişkin fikir alışverişinde bulunduklarını ifade etti. Babacan, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu hakkında da bilgi vererek, “Umarız ki bu komisyon kuruluş amacına uygun bir şekilde netice alır. Hem terör sorununu çözmek hem de demokratikleşme konusunda ülkemizin hak ettiği, layık olduğu noktaya ulaşması için bir vesile olur.” dedi.

Erbakan'dan Kritik Açıklamalar

Fatih Erbakan ise komisyon hakkında, “Şerre fren olma, hayra vesile olma niyeti ve ümidiyle bu komisyonda yer aldık. Bu komisyonda şehit ailelerimizin, gazilerimizin içine sinmeyecek herhangi bir sonucun çıkmasını istemiyoruz.” şeklinde konuştu. Ayrıca, Gazze konusuna da değinen Erbakan, İsrail'e ek yaptırımlar uygulanmasını gerektiğini vurguladı.

Erken Seçim Çağrısı

Erbakan, bir erken seçim yapılması talebinde bulunarak, “Bir erken seçimin, 2026 yılı bahar aylarında yapılmasının Türkiye için, ülkemiz için, milletimiz için faydalı olacağını ifade ediyorum.” sözlerine yer verdi. Ayrıca, partileri olarak cumhurbaşkanı adaylarını kendilerinin belirlemek istediklerini de ekledi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan (solda), DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı (sağda), DEVA Partisi Genel Merkezi'nde ziyaret etti. Görüşmenin ardından Erbakan ve Babacan ortak basın toplantısı düzenledi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan (solda), DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı (sağda), DEVA Partisi Genel Merkezi'nde ziyaret etti. Görüşmenin ardından Erbakan ve Babacan ortak basın toplantısı düzenledi.