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Erbakan ve Davutoğlu'dan Kritik Ziyaret

Fatih Erbakan, Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret ederek Türkiye ve Orta Doğu'daki gelişmeleri değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 22.07.2025 19:13
Güncelleme Tarihi: 22.07.2025 19:13
Erbakan ve Davutoğlu'dan Kritik Ziyaret

Erbakan ve Davutoğlu'dan Kritik Ziyaret

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nu ziyaret etti. Bu önemli buluşma, Gelecek Partisi'nin genel merkezinde basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Basın Açıklaması

Görüşmenin ardından Davutoğlu ve Erbakan, ortak bir basın açıklaması yaptı. Davutoğlu, Türkiye ve Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerin ele alındığını aktararak, iki parti arasında işbirliğini artırma kararlılıklarını ifade etti.

Sıcak Bir Ortamda Geçti

Görüşmenin ardından Erbakan, buluşmanın sıcak ve samimi bir ortamda geçtiğini belirtti ve Davutoğlu ile heyetine teşekkür etti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet...

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet...

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti.

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