Erbaş: Mevlid-i Nebi Haftası'nda 1500. Yıl ve "İyilik Egemen Olsun" Çağrısı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Mevlid-i Nebi Haftası Açılışında Konuştu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'nda konuştu.

1500. yıl vurgusu ve Peygamberin güzel ahlakı

Erbaş, bu gecenin Veladet-i Nebi'nin 1500. yıl dönümü olduğunu belirterek, peygamberimizin gelişiyle insanlığın karanlıklardan aydınlığa çıktığını ifade etti. Konuşmasında, "İstiyoruz ki bütün insanlığı karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için gönderilen peygamberimizin güzel ahlakı herkesi kuşatsın. Yeryüzünde iyilik egemen olsun, dünyayı iyilik değiştirsin ve Filistin'de, Gazze'de, dünyanın hiçbir yerinde çocuklar ölmesin, soykırım olmasın." sözlerine yer verdi.

Erbaş, Peygamberin gelişiyle cehaletin hikmete, zulmün adalete, husumetin muhabbet ve nefretin merhamete dönüştüğünü anlattı ve Fahr-i Kainat Efendimizin mirasına sahip çıkmanın önemine dikkat çekti.

Gençlik ve eğitim çalışmaları

İslam'ın hayat veren değerlerini gençlerle buluşturma hedefiyle yürütülen çalışmaların altını çizen Erbaş, gençlere özel hizmetlere önem verdiklerini söyledi. Başkan, Peygamberimizin 23 senelik risalet görevinde gençlerin karakterini Kur'an, ilim ve güzel ahlakla yoğurduğunu vurguladı.

Erbaş, Diyanet'in ülke genelinde açtığı yaklaşık 1350 gençlik merkezi ve üniversite kampüslerindeki Türkiye Diyanet Vakfı kitap okuma salonları ile 4-6 yaş ve 7-10 yaş Kur'an kursları, ihtiyaç odaklı kurslar, yaz kursları ve izcilik faaliyetleri aracılığıyla yüzbinlerce gence ulaştıklarını belirtti.

Aileyi koruma ve güçlendirme çalışmaları

Mevlid-i Nebi etkinlikleri kapsamında aile hayatını ön plana çıkaracaklarını söyleyen Erbaş, "Özellikle 'Peygamberimiz ve Aile Ahlakı' konusunu etraflıca işleyeceğiz" dedi. Aileyi bir inanç, ahlak ve değer eğitimi merkezi olarak tanımlayan Erbaş, Peygamber Efendimizin hane-i saadetinin örnek olduğunu ifade etti.

Ülke genelinde 505 noktada Aile ve Dini Rehberlik Merkezleri başta olmak üzere aileyi korumaya ve güçlendirmeye yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Erbaş, şiddet, ihmal, istismar ve bağımlılık gibi tehditlerle mücadeleye de değindi.

Medya, yayın ve sinema projeleri

Erbaş, Diyanet'in din hizmetleri ve yayıncılık faaliyetleriyle milyonlarca kişiye peygamberin ahlakını tanıtmaya çalıştığını söyledi. Başkanlık tarafından hazırlanan ve yakında sinemalarda gösterime girecek olan animasyon film "571 Rahmet Peygamberi"'nin Mevlid-i Nebi'nin 1500. yılında önemli bir hediye olduğunu belirtti.

Ayrıca 160 bölümlük Asr-ı Saadet radyo tiyatrosu'nun beş yıldır dinlendiğini, bu eserden hareketle 30 bölümlük Asr-ı Saadet dizi film çalışmalarının hızlandırıldığını aktardı. Üç ciltlik siyer çalışması "Eşsiz Rehber Hz. Muhammed ve Asr-ı Saadet"'in de yayımlandığını söyledi.

Kapanış ve çağrı

Konuşmasını, iyiliğin ve peygamberimizin güzel ahlakının bütün insanlığı kuşatması dileğiyle tamamlayan Erbaş, "İyiler, peygamberimizin insanlığa tanıttığı güzel ahlak etrafında toplansın" mesajını verdi ve kötülüğün temsilcilerine karşı birlik çağrısında bulundu.

Erbaş, devlet ve millet desteğiyle bu anlayışı yayma çabalarını sürdüreceklerini vurguladı.

