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Erbil'de 23 Nisan Coşkusu: Maarif Okulları'nda Bayram Kutlaması

Uluslararası Maarif Erbil Okulları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı neşeli etkinliklerle kutladı.

Yayın Tarihi: 23.04.2025 15:00
Güncelleme Tarihi: 23.04.2025 15:00
Erbil'de 23 Nisan Coşkusu: Maarif Okulları'nda Bayram Kutlaması

Erbil'de 23 Nisan Eğlencesi

Irak'ın Erbil kentindeki Uluslararası Maarif Erbil Okulları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla görkemli bir etkinlik düzenledi. Bu anlamlı günde, birçok katılımcı bir araya geldi.

Etkinliğe Katılanlar

Etkinliğe, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) yetkilileri, okul yönetimi, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Katılımcılar, coşku dolu anlara tanıklık ettiler.

Öğrencilerden Renkli Gösteriler

Etkinlik kapsamında öğrenciler, müzik eşliğinde yürüyüş yaparak, şarkılar söyleyip, çeşitli ülkelere ait dans gösterileriyle izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Başkonsolos Topçu’nun Mesajı

Başkonsolos Erman Topçu, burada yaptığı konuşmada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Maarif Okulları'nda olmanın son derece değerli bir deneyim olduğunu vurguladı. Topçu, "Büyük önderimiz Atatürk, ulusal egemenliği çocuklara emanet edecek kadar vizyoner bir liderdi. Çünkü çocuklar bizim geleceğimizdir." dedi. Ayrıca, genç neslin barışı ve güvenliği sağlayacak birer temsilci olacağına dikkat çekerek, Atatürk'ü ve kahramanları saygıyla andı.

Müdür Öncel'in Vurgusu

Uluslararası Maarif Erbil Okulları Müdürü Levent Öncel de, bu özel günün Atatürk tarafından çocuklara bir armağan olduğunu hatırlattı. Öncel, Maarif Okulları'nın yüksek kaliteli eğitim vizyonuyla, bu anlamlı günü tüm dünyadaki okullarda kutladığını ifade etti.

Irak'ın Erbil kentindeki Uluslararası Maarif Erbil Okulları'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk...

Irak'ın Erbil kentindeki Uluslararası Maarif Erbil Okulları'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Maarif Okullarında düzenlenen etkinliğe Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden (IKBY) yetkililer, okul yetkilileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Etkinlik kapsamında öğrenciler müzik eşliğinde yürüyüş yaptı, şarkılar söyledi ve çeşitli ülkelere ait dans gösterileri gerçekleştirdi.

Irak'ın Erbil kentindeki Uluslararası Maarif Erbil Okulları'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk...

Irak'ın Erbil kentindeki Uluslararası Maarif Erbil Okulları'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Maarif Okullarında düzenlenen etkinliğe Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden (IKBY) yetkililer, okul yetkilileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Etkinlik kapsamında öğrenciler müzik eşliğinde yürüyüş yaptı, şarkılar söyledi ve çeşitli ülkelere ait dans gösterileri gerçekleştirdi.

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