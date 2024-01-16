Erbil'de balistik füze saldırısı: İran'ın üstlendiği saldırıda Mossad'ın ana karargahı vuruldu

Suriye'de DEAŞ terör örgütünün bulunduğu yerlerin yanında, Irak'ın Erbil kentindeki Mossad karargahı da Devrim Muhafızları Ordusu tarafından balistik füzelerle vurulduğunu duyurdu.

Erbil'de balistik füze saldırısı: İran'ın üstlendiği saldırıda Mossad'ın ana karargahı vuruldu
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İran, bölgede faaliyet gösteren terörist gruplar ve casusların merkezlerini balistik füzelerle hedef aldığını açıkladı. İran, bu saldırılarla Irak'ın Erbil kentindeki İsrail'in dış istihbarat servisi Mossad'ın karargahını da imha ettiğini iddia etti.

Suriye'deki DEAŞ terör örgütünün mevzileri ve Irak'ın Erbil kentindeki Mossad karargahı, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun balistik füze saldırısına maruz kaldı. İran, bu saldırıyı yaptığını açıkladı. Mossad, İsrail'in dış istihbarat servisidir.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Erbil'de birçok noktaya balistik füzelerle saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu. Saldırıların, İsrail'in Devrim Muhafızları ve İran yanlısı milis grupların liderlerini öldürmesine misilleme olarak yapıldığını belirtti. Saldırılarda, "İran karşıtı terörist grupların ve casusların karargahlarını balistik füzelerle vurduğunu" dedi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Suriye'deki DEAŞ terör örgütünün mevzilerini de balistik füzelerle vurduğunu duyurdu. Bu saldırılar, DEAŞ'ın Kirman'da canlı bomba, Rask'ta güvenlik güçleri ve Suriye'de Devrim Muhafızları Ordusunun komutanı Razi Musevi'ye yönelik saldırılarının intikamı olarak yapıldığını açıkladı.

Erbil'de birçok noktaya füze ve İHA saldırısı gerçekleştirildi. Yerel medyada çıkan haberlere göre, ABD'nin Erbil Başkonsolosluğu ve Erbil Uluslararası Havalimanı yakınındaki ABD liderliğindeki DEAŞ karşıtı koalisyon üssü başta olmak üzere birçok yerde patlamalar duyuldu.

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