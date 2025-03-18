Erbil'de Hava Kirliliği Tehlikesi: Uzmanlardan Acil Önlemler Çağrısı

Erbil’de Hava Kirliliği Tehlikesi Artıyor

Enerji uzmanlarına göre, Erbil’deki hava kirliliğinin artışı, gelecek için büyük riskler barındırıyor. Uzmanlar, kirliliğin petrol rafinerileri, araçlar ve elektrik üretiminde kullanılan jeneratörler kaynaklı olduğunu belirtiyor.

Petrol Rafinerileri Hava Kalitesini Olumsuz Etkiliyor

Yoğun araç kullanımının iyice yaygınlaştığı Erbil’de, petrol rafinerileri ve jeneratörler hava kirliliğinin başlıca nedenleri arasında gösteriliyor. Uzmanlar, Erbil’in, Ortadoğu’nun en kirli kentleri arasında olduğunu vurguluyor.

Enerji Uzmanı Öğretim Üyesi Rebin Semed, Irak genelinde 16 rafinerinin bulunduğunu, ancak Erbil, Süleymaniye ve Duhok’ta toplam 250 rafineri olduğunu ifade etti. Semed, bu rafinerilerin 150’sinin yalnızca Erbil’de olduğunu ve bu durumun hava kalitesini ciddi şekilde etkilediğini belirtti.

Hava Kalitesinin Tehlikeleri

Mart 2024 uluslararası hava kalitesi raporuna göre, Erbil, hava kirliliği açısından Ortadoğu’da 11. sırada yer almakta. Bu durum, halk sağlığını hem doğrudan hem de dolaylı yoldan etkileyebiliyor.

Çevre Koruma Uzmanları Önemli Uyarılarda Bulunuyor

Yenilenebilir Enerji Uzmanı ve Erbil Politeknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Diler Abdullah Ahmed, hava kirliliğine neden olan faktörler arasında kötü yakıt kullanımı ve artan araç sayısını sıraladı. Ahmed, bu durumun hastalıklara yol açabileceği konusunda uyarılarda bulunarak, "temiz hava ve yakıt filtresi kullanılmamasının" sorunları derinleştireceğini ifade etti.

Hükümete Çağrı

Uzmanlar, hava kirliliğinin önlenmesi için hükümetin sert önlemler alması gerektiğini vurguluyor. Çevre Koruma Komisyonu Sözcüsü Dr. Sanan Abdullah da, mevcut yönetmeliklerin yeterli olmadığını ve yasal süreçlerin başlatıldığını belirtti. Hükümetin, çevre sorunlarına daha duyarlı yaklaşması gerektiği vurgulanıyor.

Yenilenebilir Enerji Çözümü

Çevre konusunda atılacak adımlar arasında, yenilenebilir enerjinin kullanılması ve petrol rafinerilerinin şehirden uzak tutulması gerektiği kaydediliyor. Bu sayede Erbil’in hava kalitesinin iyileştirilmesi ve çevresel korunma sağlanması mümkün hale gelebilir.

Uzmanlar, Irak'ın Erbil kentindeki petrol rafinerileri, araçlar ve elektrik üretiminde kullanılan jeneratörlerin de etkisiyle oluşan hava kirliliğinin daha tehlikeli seviyelere ulaşmasını engellemek için önlem alınması gerektiğini belirtiyor. Enerji Uzmanı Öğretim Üyesi Rebin Semed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak ve IKBY’de her şehirde en az bin elektrik jeneratörü bulunduğunu belirterek, iyi yakıt kullanılsa da hava ve çevre kirliliğinin engellenemediğini kaydetti.

Uzmanlar, Irak'ın Erbil kentindeki petrol rafinerileri, araçlar ve elektrik üretiminde kullanılan jeneratörlerin de etkisiyle oluşan hava kirliliğinin daha tehlikeli seviyelere ulaşmasını engellemek için önlem alınması gerektiğini belirtiyor. Enerji Uzmanı Öğretim Üyesi Rebin Semed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak ve IKBY’de her şehirde en az bin elektrik jeneratörü bulunduğunu belirterek, iyi yakıt kullanılsa da hava ve çevre kirliliğinin engellenemediğini kaydetti.