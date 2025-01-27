Erbil'deki Güneş Enerjisi İle Hava Kirliliği Azalıyor

Erbil'deki Güneş Enerjisi Çözümü ile Hava Kirliliği Azalıyor

Irak'ın Erbil kentinde, özellikle Kerdız köyü'nde evlerin büyük bir kısmında güneş enerjisi kullanımı, hem ekonomik tasarruf sağlıyor hem de jeneratörlerin yarattığı hava kirliliğini engelliyor. Kuştepe ilçesine bağlı bu köyde, toplam 85 evin 50'si güneş enerjisi sistemine sahiptir ve bu sayı her geçen gün artmaktadır.

Elektriksiz Gün Geçmiyor

Kerdız köyü sakini Rızgar Bayiz, bir yıldır güneş enerjisi kullandığını belirterek, "İlk önce masraf oluyor ama daha sonra temiz ve masrafsız. Daha önce devlet ve jeneratör elektriği kullanıyorduk. Böyle bir durumda hem masraflıydı hem de çevreyi kirletiyordu." dedi. Güneş enerjisi kullanımının kendilerine günlük elektrik kesintisi yaşamadan süreç sunduğunu vurguladı.

Güneş Enerjisinin Avantajları

Bayiz, "Bir yıldır bir saniye bile elektriksiz kalmadık. Daha önce jeneratörlerin gazı, yağı, bozulması sorunları bizlere zorluk çıkarıyordu. Artık böyle bir sorun yok," şeklinde konuştu. Bunun yanı sıra, köyde güneş enerjisi kullanımı sayesinde devlet elektriğine gelen fatura miktarının sadece 5 bin dinar (136 TL) olduğunu ifade etti.

Çiftçiler de Güneş Enerjisi Kullanıyor

Bunun yanı sıra, köydeki çiftçiler de kuyu suyu için güneş enerjisinden yararlandıklarını dile getirdiler. Ferman Muhammed Hasan ise, 6 aydır güneş enerjisi kullandığını ve herhangi bir olumsuzluk yaşamadığını belirtti. Hasan, "Daha önce gaz ve yağla çalışan jeneratör çevreyi olumsuz etkiliyordu, bu nedenle güneş enerjisine geçtik," dedi.

Artan Talep ve Ekonomik Faydalar

Güneş enerjisi sistemleri şirketi sahibi Lezan Halid Sabır, bölgede güneş enerjisine olan talebin arttığını aktararak, evler, şirketler ve ticaret merkezlerinin bu enerji kaynağını kullanmaya yöneldiğini ifade etti. Sabır, "Güneş enerjisi tasarruf sağlarken, çevre ve sağlık üzerinde de önemli etkiler yaratıyor. Dünyadaki birçok sanayi merkezi, zararlı gazların salınımı nedeniyle sorunlar yaşıyor. Oysa güneş enerjisi, her türlü hava koşulunda kullanılabiliyor," dedi.

Irak'ın Erbil kentindeki bir köyde evlerin çoğunda kullanılan güneş enerjisi sayesinde hem tasarruf sağlanıyor hem de jeneratör kullanımının önüne geçilerek hava kirliliği önleniyor. Erbil'in Kuştepe ilçesine bağlı Kerdız köyünde bulunan 85 evin 50'si güneş enerjisinden faydalanıyor. Köyde güneş enerjisi kullanmak isteyen evlerin sayıları giderek artıyor.

Irak'ın Erbil kentindeki bir köyde evlerin çoğunda kullanılan güneş enerjisi sayesinde hem tasarruf sağlanıyor hem de jeneratör kullanımının önüne geçilerek hava kirliliği önleniyor. Erbil'in Kuştepe ilçesine bağlı Kerdız köyünde bulunan 85 evin 50'si güneş enerjisinden faydalanıyor. Köyde güneş enerjisi kullanmak isteyen evlerin sayıları giderek artıyor.